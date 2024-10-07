Экзитпол показал победу на выборах действующего президента Туниса

Каис Саид набирает 89,2% голосов. После объявления по телевидению результатов экзитпола он пообещал, что «очистит страну от коррупционеров, предателей и заговорщиков»

Действующий президент Туниса Каис Саид побеждает на выборах, следует из результатов экзитпола, показанных по государственному телевидению, сообщает Al Jazeera. Он набирает 89,2% голосов.

Генеральный секретарь левой партии «Народное движение» Зухейр Магзауи получает 3,9% голосов, Айяши Заммель, в 2022 году основавший партию Azimoun («Полны решимости»), — 6,9%. Последний с начала сентября находится под арестом по обвинению в фальсификациях при сборах подписей и спонсорской помощи для избирательной кампании. 1 октября суд приговорил его к 12 годам и лишил права голоса на выборах. Свою кандидатуру он не стал снимать.

Явка избирателей составила 27,7%.

Избирком страны огласит официальные результаты выборов

вечером в понедельник, 7 октября.

Саид, выступая по телевидению, заявил: «Это продолжение революции. Мы построим и очистим страну от коррупционеров, предателей и заговорщиков», его слова приводит Reuters. Сторонники нынешнего лидера вышли на улицы, чтобы отпраздновать его победу.

Двое других кандидатов отвергли результаты экзитпола.