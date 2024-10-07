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Политика ,  
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Экзитпол показал победу на выборах действующего президента Туниса

Каис Саид набирает 89,2% голосов. После объявления по телевидению результатов экзитпола он пообещал, что «очистит страну от коррупционеров, предателей и заговорщиков»

Действующий президент Туниса Каис Саид побеждает на выборах, следует из результатов экзитпола, показанных по государственному телевидению, сообщает Al Jazeera. Он набирает 89,2% голосов.

Генеральный секретарь левой партии «Народное движение» Зухейр Магзауи получает 3,9% голосов, Айяши Заммель, в 2022 году основавший партию Azimoun («Полны решимости»), — 6,9%. Последний с начала сентября находится под арестом по обвинению в фальсификациях при сборах подписей и спонсорской помощи для избирательной кампании. 1 октября суд приговорил его к 12 годам и лишил права голоса на выборах. Свою кандидатуру он не стал снимать.

Явка избирателей составила 27,7%.

Чем необычны президентские выборы в Тунисе
Политика
Плакат с изображением кандидата в президенты Айяши Заммела, висящий в штаб-квартире его партии &laquo;Азимун&raquo; в Тунисе, Тунис, 1 октября 2024 года

Избирком страны огласит официальные результаты выборов
вечером в понедельник, 7 октября.

Саид, выступая по телевидению, заявил: «Это продолжение революции. Мы построим и очистим страну от коррупционеров, предателей и заговорщиков», его слова приводит Reuters. Сторонники нынешнего лидера вышли на улицы, чтобы отпраздновать его победу.

Двое других кандидатов отвергли результаты экзитпола.

Саид, которому сегодня подконтрольны ЦИК и парламент, пришел к власти в 2019 году.

Через два года, после пандемии, Тунис охватили протесты — их участники требовали роспуска парламента, привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации, и смены политического режима. Тогда Саид на 30 дней приостановил работу парламента, отменил неприкосновенность его депутатов и отправил в отставку премьера Хишама Машиши. В столицу вошли армейские подразделения, разместившиеся в центре города. Спикер парламента, лидер умеренной исламистской партии «Ан-Нахда» Рашид Ганнуши осудил действия Саида, назвав их неконституционными. После этого тот перетасовал кабинет и ввел комендантский час, который действовал несколько месяцев. Протестовавших из «Ан-Нахды» Саид назвал предателями, заявив, что не будет вступать с ними в диалог.

В 2022 году в республике прошел инициированный Саидом референдум о поправках в Основной закон — их поддержали 94,6% голосовавших при явке 30,5%. В итоге полномочия президента были существенно расширены — он стал главнокомандующим Вооруженными силами, главой исполнительной власти, получил возможность по своему усмотрению назначать и увольнять премьер-министра, получил преимущественное право законодательной инициативы. Парламент был разделен на две палаты. Фактически Тунис превратился в президентскую республику. В том же году Саид подписал так называемый Декрет 54, направленный на борьбу с «ложной информацией и слухами» в интернете.

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Елена Чернышова
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