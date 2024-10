Чем необычны президентские выборы в Тунисе

На пост президента Туниса претендуют три кандидата, среди которых действующий глава республики Каис Саид. За последние годы он сделал все, чтобы страна находилась под его контролем как можно дольше. Подробнее — в статье РБК

Плакат с изображением кандидата в президенты Айяши Заммела, висящий в штаб-квартире его партии «Азимун» в Тунисе, Тунис, 1 октября 2024 года (Фото: Jihed Abidellaoui / Reuters)

Кто претендует на пост президента

6 октября в Тунисе пройдут президентские выборы. За пост главы государства фактически сражаются два кандидата: действующий президент, беспартийный 66-летний Каис Саид, который занимает эту должность с 2019 года, и генеральный секретарь левой партии «Народное движение» 59-летний Зухейр Магзауи.

Формально есть и третий — 47-летний Айяши Заммель, который в 2022 году основал партию Azimoun («Полны решимости»). Однако с начала сентября он находится под арестом по обвинению в фальсификациях при сборах подписей и спонсорской помощи для избирательной кампании. 1 октября суд приговорил его за это к 12 годам, назначив по три года за каждый из эпизодов фальсификации, а также лишил права голоса на выборах. Но Заммель свою кандидатуру снимать не стал; ситуация усугубляется тем, что тунисская Высшая независимая инстанция по выборам (L'Instance supérieure indépendante pour les élections) в начале сентября в единственный раз опубликовала выборный бюллетень, в котором Заммель присутствует.

Тунис — унитарное государство на севере Африки; столица — город Тунис. С севера и северо-востока омывается Средиземным морем, на западе граничит с Алжиром, на юго-востоке — с Ливией. На территории 163,6 тыс. кв. км проживают 12,3 млн человек. До 1956 года Тунис находился под протекторатом Франции. Республика пережила две революции (их называют «жасминовыми» в честь неформального символа Туниса) — обе прошли мирно. В 1987 году в соответствии с Конституцией по состоянию здоровья был смещен Хабиб Бургиба, борец за независимость, который стал первым президентом Туниса и правил более 30 лет. На смену Бургибе пришел Зин аль-Абидин Бен Али, который возглавлял страну до 2011 года. Тогда именно с Туниса началась «арабская весна» — на фоне массовых демонстраций Бен Али бежал в Саудовскую Аравию. Тунис стал единственной страной, где «арабская весна» запустила демократический переход. В 2014 году в республике приняли новую Конституцию, которая гарантировала соблюдение гражданских прав, свободу вероисповедания, равенство мужчин и женщин.

В целом, по информации The Arab Weekly, желание баллотироваться в президенты выражали около 100 человек. Однако заявки подали всего 17. Эксперты Вашингтонского института ближневосточной политики (The Washington Institute for Near East Policy — WINEP) связывают это с ужесточением требований к кандидатам — минимальный для выдвижения возраст теперь не 35, а 40 лет, у кандидата не должно быть двойного гражданства, наконец, требуется официальная копия справки об отсутствии судимости по форме B3, которую сложно получить. В итоге инстанция по выборам забраковала 14 кандидатов.

Три кандидата — бывшие министры здравоохранения Абделлатиф Мекки и Мондхер Знайди и бывший депутат тунисского парламента Имед Дайми — после того, как их заявки отклонили, обратились в Административный суд, и он постановил, что они должны быть допущены до выборов. Но тунисский избирком выполнять решение суда отказался, потребовав отвода некоторых судей и назвав себя органом, который выносит итоговое решение, кто будет кандидатом. За девять дней до выборов парламент проголосовал за изменения в избирательном законодательстве, которые лишают Административный суд права решать избирательные споры. Эти события сопровождались массовыми протестами с призывами к честным и свободным выборам.

Как страна дрейфовала к авторитарному правлению

Саид, которому сегодня подконтрольны ЦИК и парламент, пришел к власти в 2019 году. К тому моменту у него не было политического опыта — он преподавал на юридическом факультете Тунисского университета. После революции 2011 года Саид активно выступал в СМИ как эксперт по конституционному праву, затем вошел в число специалистов, которые занимались подготовкой новой Конституции.

В 2019 году он баллотировался как независимый кандидат. Саид проводил встречи прямо на улицах, и СМИ не воспринимали его как политика, который может победить. Тем не менее в первом туре он вышел в лидеры всего с 18,8% голосов, но во втором победил с результатом 72,7%, обойдя предпринимателя Набиля Каруи (накануне первого тура его арестовали по обвинению в отмывании денег и уклонении от налогов, и предвыборную кампанию вела его супруга).

Через два года, после пандемии, Тунис охватили протесты — их участники требовали роспуска парламента, привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации, и смены политического режима. Тогда Саид на 30 дней приостановил работу парламента, отменил неприкосновенность его депутатов и отправил в отставку премьера Хишама Машиши. В столицу вошли армейские подразделения, разместившиеся в центре города. Спикер парламента, лидер умеренной исламистской партии «Ан-Нахда» Рашид Ганнуши осудил действия Саида, назвав их неконституционными. После этого тот перетасовал кабинет и ввел комендантский час, который действовал несколько месяцев. Протестовавших из «Ан-Нахды» Саид назвал предателями, заявив, что не будет вступать с ними в диалог.

Партия «Ан-Нахда» («Возрождение») существует с 1981 года. Несколько десятилетий действовала нелегально, в 1990-е, в период президентства Бен Али, была почти полностью разгромлена. Официальное разрешение на политическую деятельность получила после революции 2011 года. В 2024 году ее лидер Рашид Ганнуши был приговорен к трем годам за незаконное иностранное финансирование.

В 2022 году в республике прошел инициированный Саидом референдум о поправках в Основной закон — их поддержали 94,6% голосовавших при явке 30,5%. В итоге полномочия президента были существенно расширены — он стал главнокомандующим Вооруженными силами, главой исполнительной власти, получил возможность по своему усмотрению назначать и увольнять премьер-министра, получил преимущественное право законодательной инициативы. Парламент был разделен на две палаты. Фактически Тунис превратился в президентскую республику. В том же году Саид подписал так называемый Декрет 54, направленный на борьбу с «ложной информацией и слухами» в интернете. Согласно этому документу, любому, кто будет уличен в распространении такой информации, грозит до пяти лет заключения и до 50 тыс. динаров штрафа ($16,2 тыс.); сумма удваивается, если оскорблен госслужащий.

К 2024 году Саид создал в стране оригинальную политическую систему, утверждают эксперты организации «Арабская инициатива реформ» (Arab Reform Initiative — ARI), в которой оппозиция бойкотирует общенациональные выборы, которые порой проходят с явкой около 10%. По оценке аналитиков, измерить истинную популярность Саида сегодня сложно, независимая социология в республике отсутствует. «В этом контексте выборы в октябре 2024 года — первая реальная возможность проверить, насколько тунисцы поддерживают президента и его политику. Однако режим, похоже, не готов рисковать и потому сделал все возможное, чтобы победа действующего президента была почти гарантирована», — резюмируют эксперты ARI.