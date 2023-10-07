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Палестино-израильский конфликт ,  
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Число пострадавших после начала войны в Израиле выросло до 545

Число жертв войны ХАМАС и Израиля выросло до 22
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
В Израиле в результате атак ХАМАС погибли по меньшей мере 22 человека, почти 550 пострадали. Жертвы есть и в секторе Газа
Ашкелон, Израиль
Ашкелон, Израиль (Фото: Илья Ефимович / dpa / Global Look Press)

По меньшей мере 22 человека погибли после начала массированных ракетных обстрелов Израиля со стороны палестинского исламистского движения ХАМАС и уличных боев в стране, сообщает The Times of Israel со ссылкой на национальную медицинскую службу «Маген Давид Адом».

В израильские больницы доставили 545 пострадавших, пишет The Guardian, ссылаясь на Минздрав страны. Около 70 из них серьезно ранены.

Данных о россиянах среди пострадавших пока нет, сообщили в посольстве в Израиле. Дипломаты рекомендовали гражданам оставаться в безопасных местах.

Жертвы есть и с другой стороны, пишет палестинское агентство Wafa: по его данным, несколько палестинцев погибли и пострадали в результате ответных ударов Израиля в секторе Газа. Их число не уточняется.

Военные действия начались рано утром 7 октября. ХАМАС запустил по Израилю тысячи ракет, объявив о начале операции «Буря Аль-Аксы». Кроме того, несколько вооруженных боевиков вторглись в приграничные районы страны, в ряде населенных пунктов начались столкновения ХАМАС с израильскими военными. Армия обороны Израиля в ответ начала атаковать объекты ХАМАС в рамках контртеррористической операции «Железные мечи».

Число пострадавших после начала войны в Израиле выросло до 545
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна находится в состоянии войны, приказал провести мобилизацию резервистов и зачистить от боевиков приграничные населенные пункты. Он пообещал, что противник «заплатит беспрецедентную цену».

В МИД России призвали стороны к сдержанности, с похожим посылом выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Представители США, Германии, Великобритании и Украины осудили действия ХАМАС.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Израиль Палестина сектор Газа ХАМАС
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