The Times of Israel: в Израиле погибли шесть человек, еще около 100 ранены

Больше 100 человек пострадали после начала военных действий в Израиле

Обстановка в Тель-Авиве, Израиль (Фото: Itai Ron / Reuters)

После начала военных действий в Израиле погибли шесть человек, еще более 100 человек ранены, сообщает The Times of Israel. Министр обороны страны Йоав Галант назвал происходящее войной.

Среди погибших — глава регионального совета Шаар Ханегев Офир Либштейн. По словам местных властей, он был убит во время перестрелки с террористами ХАМАС.

Больница Сорака в Беэр-Шеве сообщила, что приняла 80 пациентов, некоторые из них в очень тяжелом состоянии. В медицинском центре «Ассаф Харофе» недалеко от Тель-Авива говорят, что приняли 17 пациентов, двоих в тяжелом состоянии и одного в состоянии средней тяжести. остальные легко ранены.

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