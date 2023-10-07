Bloomberg узнал о размолвке на саммите из-за Макрона, Мелони и мигрантов

Проблемы с мигрантами вызывают разногласия между европейскими странами. Мелони и Макрон хотели обсудить ситуацию с Сунаком, это не понравилось Санчесу, и испанский премьер решил отменить пресс-конференцию с британским

Европейские лидеры на саммите в Гранаде, Испания (Фото: Juan Medina / Reuters)

На саммите европейских лидеров в испанской Гранаде, среди тем которого была проблема миграции, произошла дипломатическая перепалка из-за планов президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони поговорить с британским премьером Риши Сунаком, сообщает Bloomberg.

Макрон и Мелони согласились на импровизированную встречу с ним по вопросу мигрантов. Однако и. о. главы правительства Испании Педро Санчес посчитал, что это будет отвлекать от уже идущих переговоров в рамках повестки, и решил отменить совместную пресс-конференцию с Сунаком, сообщили источники агентства.

Обстановка на саммите из-за проблем с мигрантами в целом была напряженной. Так, МИД Франции обвинял власти Италии в «неспособности» справиться с миграционным потоком. У Мелони есть претензии из-за мигрантов к Германии: ранее она отмечала, что немецкие неправительственные организации, спасая мигрантов в Средиземном море, везут их не в ФРГ, а в Италию. С немецким канцлером Олафом Шольцем Мелони обсуждала неудачную попытку убедить Тунис помочь остановить поток людей, пытающихся попасть в Италию по морю.

На саммите было принято «символическое» заявление по вопросу миграции, однако Венгрия и Польша его не поддержали, отмечает Reuters. Обе страны заявили, что им пытаются навязать новые законы, с которыми они не согласны.

Оба агентства пишут, что проблема на политическом уровне обостряется еще и в преддверии выборов в разных странах. В Словакии, где они уже прошли, лидер-партии победителя SMER и бывший премьер-министр Роберт Фицо уже предупредил, что новое правительство будет жесткими методами пресекать миграционные потоки.

В Польше в сентябре выявили факты дачи взяток мигрантами чиновникам за получение виз для проезда в ЕС. На фоне этого скандала Германия заявила, что собирается ввести проверки на некоторых пограничных пунктах, чтобы тщательнее проверять тех, кто намерен просить убежища.