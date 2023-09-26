Politico узнала о плане ФРГ ввести проверки на границе с Польшей и Чехией

Решение принято на фоне «сложной» ситуации с мигрантами и просителями убежища, число которых в Германии резко возросло. В Польше недавно разразился скандал из-за выдачи виз ЕС за взятки людям из Африки и Азии

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Германия уже в среду, 27 сентября, объявит о временных проверках на границе с Польшей и Чехией из-за роста числа просителей убежища, сообщил Politico неназванный немецкий чиновник.

Проверки начнутся «на отдельных пограничных переходах в течение ближайших дней»,

За восемь месяцев этого года убежища в Германии попросили около 204 тыс. человек — это на 77% больше, чем за такой же период предыдущего года.

Газета отмечает, что введение меры приходится на канун выборов в Гессене и Баварии — эта земля имеет границу с Чехией.

Выступая на митинге в Баварии, немецкий канцлер Олаф Шольц связал нынешний миграционный кризис с последствиями коррупционного кризиса в Польше, где выявили факты дачи взяток за получение виз. Шольц потребовал, чтобы польские власти «прояснили» ситуацию с выдачей виз в Африке и Азии, обладатели которых могли попасть во все страны ЕС.

Канцлер допускал, что на границе, «например, на польской», могут быть введены ограничения. Он призвал более эффективно проводить депортацию из-за роста числа мигрантов, хотя и выразил приверженность Германии праву приезжающих на убежище.

В Варшаве уже прокомментировали заявление Шольца. «Во имя хороших двусторонних отношений я призываю канцлера Германии уважать польский суверенитет и воздерживаться от заявлений, наносящих ущерб нашим отношениям», — сказал глава МИД страны Збигнев Рау и попросил Шольца не вмешиваться во внутренние дела Польши.

По поводу скандала проверка ведется именно в ведомстве Рау, в консульских учреждениях. Как минимум два чиновника, которые являются членами правящей партии «Право и справедливость», были задержаны. Politico отмечает, что вскрытие коррупции в Польше также пришлось на период выборов — 15 октября в стране будут выбирать членов парламента.