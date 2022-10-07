Ельцина вспомнила об отношении мужа к получившему Нобелевку «Мемориалу»

Вдова первого президента России напомнила, что Борис Ельцин стал членом «Мемориала» в год основания организации и высоко ценил деятельность этой правозащитной организации

Наина Ельцина (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Нобелевский комитет, приняв решение о награждении премией правозащитного центра «Мемориал» (признан в России иноагентом и ликвидирован), сделал правильный выбор, заявила вдова первого президента России Наина Ельцина. Пресс-релиз с ее оценкой опубликован на сайте Ельцин-центра.

«Сегодня стало известно, что Нобелевскую премию мира в числе других получил российский центр «Мемориал». Хотела бы от всего сердца поздравить с этой высокой наградой наших правозащитников. Для людей, работающих в «Мемориале», не было задачи важнее, чем защита конституционных прав и свобод людей, независимо от их политических убеждений, должностей или веры», — отметила Ельцина.

«Считаю, что Нобелевский комитет сделал очень правильный выбор. И дай Бог, чтобы правозащитники «Мемориала» и в будущем имели возможность работать на благо наших людей», — подчеркнула она.

Кроме того, Ельцина напомнила, что «Мемориал» занимался разоблачением преступлений сталинского режима и считал это своей принципиальной задачей. «Тысячи фамилий репрессированных и их трагические истории стали известны только благодаря усилиям правозащитников», — сказала она.

Борис Ельцин стал членом «Мемориала» в 1989 году, в год его создания. «Я хорошо помню, как Борис и в личных разговорах, и публично высоко оценивал деятельность этой организации. И это были не просто слова. Первый президент России всегда поддерживал усилия «Мемориала» в восстановлении исторической справедливости», — говорится в пресс-релизе.

7 октября Нобелевский комитет объявил лауреатов премии мира. В этом году ими стали «Мемориал», белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинский Центр гражданских свобод. Нобелевский комитет объяснил свой выбор желанием воздать должное «трем выдающимся борцам за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах — Беларуси, России и Украине».

Размер Нобелевской премии в этом году составит 10 млн шведских крон (около $0,9 млн).

Во время объявления лауреатов премии правозащитники из «Мемориала» были на заседании суда, где рассматривался очередной иск Генпрокуратуры к организации. «Премия очень важна, потому что на том депрессивном фоне, на котором мы в последние месяцы жили и работали, — эта премия дает новые моральные силы, моральное одобрение для всех нас, для наших коллег, и не только в «Мемориале». Эту премию мы расцениваем как дань уважения всему правозащитному сообществу. Поможет ли она в плане уменьшения давления на нас? Боюсь, что нет», — сказал сопредседатель Центра защиты прав человека «Мемориал» Олег Орлов.

«Мемориал» — российская правозащитная организация. Она была учреждена в 1992 году в Москве, а до этого с 1987 года существовала в виде московской одноименной общественной группы. Одним из организаторов и первым почетным председателем «Мемориала» был академик Андрей Сахаров. Правозащитная организация исследовала политические репрессии в СССР.



В 2014 году юрлица «Мемориала» попали в России в реестр НКО-иноагентов. В список иноагентов также вошли региональные отделения центра, а в октябре 2016 года статус иноагента присвоили и международному «Мемориалу».



В декабре 2021 года правозащитный центр и историко-просветительское общество «Мемориал» были ликвидированы по решению судов. Генпрокуратура заявила, что международный «Мемориал», занимавшийся исследованиями репрессий в СССР и восстановлением памяти их жертв, «спекулирует на теме политических репрессий, искажает историческую память, в том числе о Великой Отечественной войне, и создает лживый образ СССР как террористического государства».

Председатель правления ликвидированного «Международного мемориала» Ян Рачинский усомнился, что «Мемориал» сможет получить денежную премию — из-за санкций перевести деньги или привезти их в Россию наличными очень сложно.