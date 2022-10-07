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ФСБ заявила о предотвращении теракта на транспортном объекте в Ставрополе

ФСБ заявила о задержании членов ячейки ИГ, готовивших теракт в Ставрополе
В службе безопасности сообщили, что члены ячейки ИГ готовили теракт «по указанию зарубежных эмиссаров», они дали признательные показания

Video

В Ставрополе задержаны члены законспирированной ячейки «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанные «по указанию зарубежных эмиссаров» готовили теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона. У них изъяли «компоненты и поражающие элементы, приобретенные ими для изготовления СВУ, и средства конспиративной связи».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту). Фигуранты дали признательные показания, добавили в ФСБ.

На видео, распространенном ФСБ, один из задержанных рассказывает, что планировал уехать в Африку, чтобы там вступить в ряды ИГ. «Но перед этим мы должны были совершить террористический акт в городе Ставрополе», — говорит он.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
ФСБ Ставропольский край Исламское государство подготовка теракта
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