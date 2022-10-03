ФСБ задержала в Херсоне агента СБУ, передававшего данные о войсках

По данным ФСБ, 28-летний житель Херсона отсылал в мессенджере куратору из СБУ данные о перемещениях российских войск, а также об их технике и оружии

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Херсона, который передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные о местоположении российских войск, говорится в сообщении Центра общественных связей ведомства.

Задержанному 28 лет. По данным ФСБ, он был завербован СБУ в прошлом году.

С начала спецоперации России на Украине спецслужба использовала мужчину для сбора информации о расположении и численности подразделений российских войск, их перемещениях по территории Херсонской области, а также о технике и оружии — все с привязкой к картам и географическим координатам, заявили в ФСБ.

Данные куратору из СБУ мужчина передавал через мобильный мессенджер. А в дальнейшей эта информация направлялась в Минобороны Украины «с целью планирования и нанесения огневого поражения по подразделениям Вооруженных сил России», говорится в сообщении.

В сентябре ФСБ задержала жителя Владивостока, его заподозрили в передаче Украине сведений о российских военных объектах. По данным ведомства, мужчина, «действуя по заданию украинской военной разведки», собирал и передавал ее представителям данные об объектах критической и военной инфраструктуры Приморского края.

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В отношении задержанного возбуждено дело по ст. 275 УК (государственная измена). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.