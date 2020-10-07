Путин назначил нового замглавы следствия МВД взамен арестованного

Новым замначальника Следственного департамента МВД стал Виктор Городков. В апреле два замглавы СД оказались под арестом

Виктор Городков (Фото: old.mosproc.ru)

Президент Владимир Путин назначил новым заместителем начальника Следственного департамента МВД России полковника Виктора Городкова. Копия соответствующего указа есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердил источник в центральном аппарате МВД.

Городков с 2016 года был первым замглавы Главного следственного управления ГУ МВД по Москве. До этого с 2002 года руководил подразделениями милиции по расследованию организованной преступной деятельности в Москве и Подмосковье.

Должности заместителя начальника Следственного департамента МВД стали вакантными в апреле этого года после ареста и увольнения по отрицательным мотивам двух генералов — Александра Краковского и Александра Бирюкова. Следственный комитет считает, что они пытались добиться «вознаграждения» от обвиняемого по одному из уголовных дел в производстве СД МВД — владельца компании Optima Development Альберта Худояна. В СК полагают, что девелоперу незаконно смягчили обвинение и меру пресечения, чтобы затем потребовать у него взятку (сам Худоян, со слов его адвоката, опровергал на допросах, что у него просили деньги). Краковскому и Бирюкову, а также следователю Александру Брянцеву предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК). После ареста генералов глава Следственного департамента МВД Александр Романов ушел в отставку, сейчас обязанности начальника департамента исполняет Сергей Лебедев.

Кроме Городкова, новые должности по тому же указу президента получили еще несколько силовиков. Заместителем начальника Главного управления на транспорте МВД стал генерал-майор Василий Романица, который возглавлял управление МВД по ХМАО — Югре, вместо него на региональное управление назначен Дамир Сатретдинов. Полковник Андрей Федотов назначен руководителем 3-го следственного управления центрального аппарата СКР (с дислокацией в Нижнем Новгороде). Генерал-майор Андрей Колдомов стал главой Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС. Руководителем Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР стал Павел Выменец, а руководителем управления МВД на транспорте по Южному федеральному округу — Игорь Авдеев.