 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
ВЭФ-2024 ,  
0 

Старовойт заявил о возможном строительстве ВСМ для сокращения пути на юг

Сюжет
ВЭФ-2024
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российский Минтранс прорабатывает поручение президента Владимира Путина по сокращению времени движения поездов из Москвы в южные регионы до 16 часов, сообщил «РИА Новости» глава ведомства Роман Старовойт. Интервью он дал в рамках Восточного экономического форума.

«Одним из таких механизмов сокращения времени в пути может стать ВСМ (высокоскоростная железнодорожная магистраль — прим.)», — рассказал министр транспорта.

Мишустин объявил о старте работ по ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Бизнес
Фото:Павел Львов / РИА Новости

В 2023 году ТАСС со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период с 2025 по 2026 годы сообщил, что в России планируют сократить к 2030 году время следования железнодорожного поезда из Москвы в Сочи вдвое — с 32 до 16 часов. Как пишет «РИА Новости», на данный момент самый быстрый поезд по этому направлению идет примерно 24 часа.

По данным РБК Краснодар, строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Сочи должно было начаться в 2024 году и закончиться к 2035 году.

Проект строительства ВСМ «Центр — Юг» предусматривал строительство железнодорожной трассы из Москвы на черноморские курорты. Железную дорогу планировали перенести от моря в горы. Строительство ВСМ должно было поспособствовать увеличению пассажиропотока между Сочи и Геленджиком и сократить время следования поезда из Москвы до Сочи до 16 часов.

Зеленский призвал союзников проигнорировать красные линии России

На певицу Монеточку завели уголовное дело

Минфин объявил о начале замещения суверенных еврооблигаций

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

Видеообзор на новый Haval H5

Как изменился российский крипторынок после ухода Binance

Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн

Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Роман Старовойт ВСМ поезд ВЭФ юг России
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

министр транспорта России, экс-губернатор Курской области
20 января 1972 года
Материалы по теме
Минтранс рассказал, где на Дальнем Востоке появится ВСМ
Экономика
В РЖД назвали число людей, необходимых для строительства ВСМ
Общество
Савельев назвал дату начала строительства ВСМ между Москвой и Петербургом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
Старовойт заявил о возможном строительстве ВСМ для сокращения пути на югПолитика, 12:07
Страны Запада отклонили просьбу Зеленского разрешить удары вглубь РоссииПолитика, 12:06
Топ-10 районов, где цены на жилье упали в разы сильнее среднего по МосквеНедвижимость, 12:00
Bloomberg узнал о разногласиях между основными акционерами «Челси»Спорт, 11:59
Российский бегун Вдовин завоевал второе золото на Паралимпиаде в ПарижеСпорт, 11:58
В Калужской области обнаружили обломки сбитого беспилотникаПолитика, 11:54
Британец объяснил, почему его трижды стошнило в полуфинале US OpenСпорт, 11:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Буданов заявил, что у ВСУ есть дроны с дальностью действия до 1,8 тыс. кмПолитика, 11:51
Медведев назвал неминуемой гражданскую войну в СШАПолитика, 11:41
В ЕР поддержали идею запретить мигрантам перевозить семьи в РоссиюПолитика, 11:17
Над Курской областью сбили две управляемые авиационные бомбы ВСУПолитика, 11:11
Сборная России не вылетит в Москву сразу после отмены матча с ТаиландомСпорт, 11:06
Медведев исключил снятия санкций при победе Трампа на выборахПолитика, 11:05
Оптовая цена электроэнергии на юге в августе упала после рекорда в июлеБизнес, 11:00