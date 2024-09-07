Старовойт заявил о возможном строительстве ВСМ для сокращения пути на юг
Российский Минтранс прорабатывает поручение президента Владимира Путина по сокращению времени движения поездов из Москвы в южные регионы до 16 часов, сообщил «РИА Новости» глава ведомства Роман Старовойт. Интервью он дал в рамках Восточного экономического форума.
«Одним из таких механизмов сокращения времени в пути может стать ВСМ (высокоскоростная железнодорожная магистраль — прим.)», — рассказал министр транспорта.
В 2023 году ТАСС со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период с 2025 по 2026 годы сообщил, что в России планируют сократить к 2030 году время следования железнодорожного поезда из Москвы в Сочи вдвое — с 32 до 16 часов. Как пишет «РИА Новости», на данный момент самый быстрый поезд по этому направлению идет примерно 24 часа.
По данным РБК Краснодар, строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Сочи должно было начаться в 2024 году и закончиться к 2035 году.
Проект строительства ВСМ «Центр — Юг» предусматривал строительство железнодорожной трассы из Москвы на черноморские курорты. Железную дорогу планировали перенести от моря в горы. Строительство ВСМ должно было поспособствовать увеличению пассажиропотока между Сочи и Геленджиком и сократить время следования поезда из Москвы до Сочи до 16 часов.
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