Reuters назвал срок вывода из Ирака оставшихся сил США

США и Ирак согласовали план вывода войск международной коалиции, согласно которому «сотни» военных покинут Ирак к сентябрю 2025 года, а оставшиеся силы — к концу 2026 года, сообщили агентству источники

Ирак и Соединенные Штаты достигли взаимопонимания относительно плана вывода оставшихся сил международной коалиции с иракской территории, передает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников агентства, план был в целом одобрен, но требует окончательного согласования Багдадом и Вашингтоном. Дата, когда о нем будет объявлено, также не определена.

План предусматривает вывод «сотен» военнослужащих коалиции из Ирака к сентябрю 2025 года, а оставшиеся сил — к концу 2026 года.

«У нас есть соглашение, теперь вопрос только в том, когда о нем объявить», — сказал агентству высокопоставленный американский чиновник.

Советник премьер-министра Ирака по иностранным делам Фархад Алаалдин подтвердил Reuters, что технические переговоры с Вашингтоном о выводе коалиции завершены.

«Сейчас мы находимся на грани перевода отношений между Ираком и членами международной коалиции на новый уровень, сосредоточившись на двусторонних отношениях в военной, экономической, культурной сферах и сфере безопасности», — сказал он.

Детали плана советник премьера комментировать не стал.

Впервые американские войска были введены на территорию Ирака в 2003 году во время войны против Саддама Хуссейна. Со временем численность военнослужащих США, находящихся в этой стране, сокращалась.

К 2011 году, после официального завершения войны, страну покинули все военнослужащие, кроме 5,5 тыс. сотрудников частных военных компаний. Это произошло после того, как двум странам не удалось договориться о соглашении о статусе сил. В 2014 году иракское правительство попросило войска США вернуться, чтобы помочь в борьбе с «Исламским государством» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) завоевавшей к тому времени одну треть Ирака и большую часть Сирии.

В 2021 году Пентагон объявил о переходе роли миссии от боевой к консультационной, однако тогда численность американских военных в Ираке составляла 2,5 тыс. человек и не уменьшилась. В период активной фазы боевых действий, по данным Пентагона, в Ираке пребывало свыше 160 тыс. американских военных.