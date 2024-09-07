CNN узнал об опасении США «диверсий» России вокруг подводных кабелей

США опасаются проведения Москвой «диверсионных операций для вывода из строя критически важной части мировой инфраструктуры связи», пишет CNN. Кремль называл обвинения в подготовке к повреждению инфраструктуры голословными

США обнаружили рост российской активности в районах залегания международных подводных коммуникаций и опасаются их намеренного повреждения, сообщил CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

По их словам, США фиксируют рост военной активности России вокруг ключевых подводных кабелей. Вашингтон полагает, что Москва может «с большей вероятностью проводить потенциальные диверсионные операции, направленные на вывод из строя критически важной части мировой инфраструктуры связи», сказали собеседники телеканала.

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США регулярно отслеживают российские корабли, которые «патрулируют вблизи критически важной морской инфраструктуры и подводных кабелей, зачастую далеко от российских берегов» сказал CNN один из чиновников.

Также США озабочены «возросшей активностью ВМС России по всему миру» и «продолжением разработки военно-морских возможностей для подводных диверсионных операций», утверждают источники.

В подготовке повреждений объектов критической инфраструктуры Россию ранее обвиняли и европейские страны. Некоторые из них активизировали работу над защитными стратегиями. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что с поджогами и попытками диверсий на объектах своей инфраструктуры столкнулись страны НАТО. По его словам, речь шла о «продуманной стратегии России».

В Кремле называли обвинения в адрес Москвы о подготовке повреждения инфраструктурных объектов голословными. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что «их становится все больше по поводу и без повода».