Россиянин Лихтенштейн признал вину по делу о хакерской атаке на биржу США

Россиянин Лихтенштейн признал вину по делу о хакерской атаке на криптобиржу в США

Россиянин Илья Лихтенштейн и его жена признали вину в сговоре с целью отмывания денег. Лихтенштейн в 2016 году украл 119,8 тыс. биткоинов с биржи Bitfinex. Тогда их стоимость оценивалась в $65 млн

Россиянин Илья Лихтенштейн и его жена Хизер Морган признали вину в хакерской атаке на криптобиржу Bitfinex и краже оттуда порядка 120 тыс. биткоинов, сообщает министерство юстиции США.

«Супружеская пара из Нью-Йорка сегодня признала себя виновной в заговоре с целью отмывания денег, возникшем в результате взлома и кражи примерно 120 000 биткоинов с Bitfinex, глобальной криптовалютной биржи», — говорится в сообщении.

Лихтенштейн признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег, что влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения. Морган признала вину по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и одному пункту обвинения в сговоре с целью обмана США, каждое из которых предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, Лихтенштейн получил доступ к Bitfinex с помощью «передовых хакерских инструментов и техник» и провел более 2 тыс. транзакций, переведя на контролируемый им криптокошелек 119 754 биткоина, после чего скрыл следы своих операций, удалив учетные данные и другие сведения.

Он применял различные методы отмывания средств, в том числе часть Лихтенштейн обменял на золотые монеты, которые его жена затем закопала.

35-летний Илья Лихтенштейн и 33-летняя Хизер Морган были арестованы в феврале 2022 года после конфискации властями США около 95 тыс. украденных биткоинов с контролируемых ими криптовалютных кошельков. На момент ареста возвращенные средства оценивались примерно в $3,6 млрд. С момента их ареста правительство конфисковало еще примерно $475 млн, связанные с взломом криптобиржи, добавляет Минюст США.

После ареста Лихтенштейна и Морган уточнялось, что взлом криптобиржи произошел в 2016 году. При этом отмыть за последние пять лет пара успела около 25 тыс. похищенных биткоинов. По данным Минюста, изъятая сумма в биткоинах стала рекордной в истории Соединенных Штатов.

Криптовалютная биржа Bitfinex, штаб-квартира которой расположена в Гонконге, заявила о взломе в начале августа 2016 года. Тогда сумма похищенных биткоинов оценивалась в $65 млн. После похищения биржа на несколько дней приостановила торги, а биткоин в то же время упал на 13% по отношению к доллару.