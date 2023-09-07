Google потребует маркировать созданную нейросетями политическую рекламу

Google обяжет рекламодатателей маркировать политическую рекламу, для создания которой использовали нейросети. Изменению правил предшествовал скандал с фейковыми фотографиями Дональда Трампа в рекламе его конкурента

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Компания Google с ноября начнет требовать от тех, кто размещает политическую рекламу, информировать пользователей сервисов компании, если для ее создания применялся искусственный интеллект. Об этом со ссылкой на заявление представителя компании сообщил The Hill.

«Учитывая растущую распространенность инструментов, помогающих генерировать цифровой контент, мы расширяем нашу политику на шаг дальше, требуя от рекламодателей раскрывать, когда их предвыборная реклама включает в себя материалы, которые были изменены или созданы в цифровом виде», — заявил представитель Google.

Изменения коснутся и контента, который был каким-либо образом изменен с помощью нейросетей, в том числе если они помогли сгенерировать изображения реальных людей. В качестве примера, как именно может быть маркировано такое рекламное сообщение, The Hill приводит такие фразы: «Этот звук был сгенерирован компьютером» или «Это изображение не отображает реальные события».

В то же время рекламные объявления, в которых есть «незначительные изменения, несущественные для заявлений», такие как изменение размера изображений, коррекция цвета или незначительные изменения фона, освобождаются от требований о раскрытии информации об использовании нейросетей для их обработки.

Обновление вступит в силу с ноября, за год до выборов в США, которые состоятся осенью 2024 года.

В августе некоммерческая организация Public Citizen подала петицию в Федеральную избирательную комиссию (FEC) США с просьбой разъяснить, как закон, который должен препятствовать «мошенническому искажению фактов», будет применяется к вводящим в заблуждение рекламным кампаниям, созданным с помощью искусственного интеллекта. После этого FEC проголосовала за рассмотрение потенциального уточнения правил, касающихся использования искусственного интеллекта в предвыборной рекламе.

Обращению в FEC предшествовал скандал, вызванный публикацией в социальных сетях ролика, который содержит сгенерированное искусственным интеллектом изображения экс-президента США Дональда Трампа, обнимающего Энтони Фаучи, бывшего директора Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний США.

Ролик, опубликованный в соцсети X (ранее — Twitter) на странице DeSantis War Room, который The Hill связывает с предвыборным штабом губернатора Флориды Рона Десантиса, высмеивает Трампа за то, что он не уволил доктора Фаучи, которого критиковали за его работу во время борьбы с пандемией COVID-19.

Десантис и Трамп — главные соперники в борьбе за первое место по итогам праймериз Республикнской партии США. Коллеги по партии раскритиковали штаб Десантиса, так как видео «размывает грань между реальностью и сгенерированным контентом», писал Forbes.

В России партия «Единая Россия» решила использовать искусственный интеллект во время подготовки региональных предвыборных кампаний, рассказывал в апреле РБК замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов. По его словам, нейросети используются партией для генерации видеоматериалов и изображений, для прогнозирования и аналитики, а также «для творческих «подсказок», включая, например, технологический штурм, с которыми такие системы справляются в считаные секунды».

В ходе кампании партия планировала использовать как зарубежные нейросети, такие как ChatGPT или Midjourney, так и системы российского производства — к примеру, нейросеть «Сбера» Kandinsky, говорил единоросс. По его словам, у «Единой России» уже есть договоренности с российскими разработчиками искусственного интеллекта об использовании их разработок в ходе выборов.

В сентябре выборы глав регионов пройдут в 20 субъектах — в частности, голосование состоится в Москве, Якутии, Омской, Красноярской, Самарской, Нижегородской, Новосибирской, Псковской и других областях. В 16 регионах выберут депутатов в парламенты субъектов. Помимо этого, в единый день голосования доизберут четырех депутатов Госдумы. Выборы впервые пройдут в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, их проведение в 2023 году предполагалось законами о принятии в состав России.