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Премьера Украины предупредили о риске срыва отопительного сезона

Ассоциация городов Украины предупредила о риске срыва отопительного сезона
Сюжет
Военная операция на Украине
Ассоциация городов Украины заявила, что правительство страны своими действиями может сорвать отопительный сезон. Там предложили премьеру Денису Шмыгалю найти решение, чтобы не допустить этого
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Ассоциация городов Украины предупредила премьер-министра Дениса Шмыгаля, что в этом году отопительного сезона может не быть. В заявлении в своем телеграм-канале объединение заявило, что за месяц до его начала предприятия тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ) вынуждены прекратить поставки горячей воды и инициировать собственное банкротство.

В заявлении говорится, что из-за действий правительства предприятия ТКЭ отключили от режима возложения специальных обязательств (ПСО), то есть отменили гибкие условия, позволяющие стабильно работать. «Горячей воды уже нет, а тепла при таких условиях не будет», — указывают в ассоциации. Постановление кабмина № 896 от 22 августа не разрешает предприятиям покупать природный газ по режиму ПСО для населения.

Предприятия ТКЭ, которым правительство не компенсировало разницу в тарифах за 2021–2023 годы в размере от 36 млрд грн (около $975 млн) и которые не поднимали тарифы на тепло для жителей в прошлые зимы, не имеют средств для оплаты газа по рыночной цене, заявили в ассоциации.

Члены ассоциации предложили Шмыгалю встретиться «и наработать совместные решения», чтобы избежать срыва отопительного сезона 2023/24 годов. Там предупредили, что без внесения изменений в постановление правительства «невозможно решать критические вопросы обеспечения предоставления услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения населению».

Ассоциация городов Украины — всеукраинское объединение органов местного самоуправления, которое представляет их позицию и защищает их интересы. Оно было создано в 1992 году. Председатель ассоциации — мэр Киева Виталий Кличко.

Как передает «Страна.ua», в августовском постановлении кабмина по-новому прописаны условия получения газа по специальным обязательствам. Для этого предприятиям ТКЭ нужно было до начала сентября открыть счета в Госказначействе, с которых станут списывать 65% в счет оплаты за газ, а остальное можно тратить на текущие расходы. Предприятиям нужно было заново подписать договоры с компанией «Нафтогаз Трейдинг» и заключить соглашения с банками, чтобы те ежедневно переводили деньги на счета в Госказначейство.

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По словам представителя одного из региональных ТКЭ, на последнем этапе возникла заминка: «финучреждение ссылается на то, что правительство не дало примера типового договора, и оно попросту пока не понимает, что именно с нами подписывать». «Так как сроки подписания договоров истекли уже 1 сентября, «Нафтогаз» с этого дня попросту отказал нам в подаче газа», — добавил собеседник издания.

Как сообщал в июле глава Минэнерго Украины Герман Галущенко, с начала российской военной операции в стране зафиксировали 271 попадание по энергообъектам; с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023-го украинская энергетика ежедневно подвергалась обстрелам, некоторые объекты были полностью разрушены. Он напомнил, что Всемирный банк оценил убытки украинской энергетики в $11 млрд.

Минобороны России опровергало нанесение ударов по гражданским объектам, в ведомстве заявляли, что удары наносятся по объектам энергетической инфраструктуры и по объектам, связанным с военной инфраструктурой.

Шмыгаль, говоря в середине июля о подготовке энергетики Украины к осенне-зимнему периоду, отмечал, что «средства на это есть».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина отопление энергетика Денис Шмыгаль Виталий Кличко
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