Премьера Украины предупредили о риске срыва отопительного сезона

Ассоциация городов Украины заявила, что правительство страны своими действиями может сорвать отопительный сезон. Там предложили премьеру Денису Шмыгалю найти решение, чтобы не допустить этого

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Ассоциация городов Украины предупредила премьер-министра Дениса Шмыгаля, что в этом году отопительного сезона может не быть. В заявлении в своем телеграм-канале объединение заявило, что за месяц до его начала предприятия тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ) вынуждены прекратить поставки горячей воды и инициировать собственное банкротство.

В заявлении говорится, что из-за действий правительства предприятия ТКЭ отключили от режима возложения специальных обязательств (ПСО), то есть отменили гибкие условия, позволяющие стабильно работать. «Горячей воды уже нет, а тепла при таких условиях не будет», — указывают в ассоциации. Постановление кабмина № 896 от 22 августа не разрешает предприятиям покупать природный газ по режиму ПСО для населения.

Предприятия ТКЭ, которым правительство не компенсировало разницу в тарифах за 2021–2023 годы в размере от 36 млрд грн (около $975 млн) и которые не поднимали тарифы на тепло для жителей в прошлые зимы, не имеют средств для оплаты газа по рыночной цене, заявили в ассоциации.

Члены ассоциации предложили Шмыгалю встретиться «и наработать совместные решения», чтобы избежать срыва отопительного сезона 2023/24 годов. Там предупредили, что без внесения изменений в постановление правительства «невозможно решать критические вопросы обеспечения предоставления услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения населению».

Ассоциация городов Украины — всеукраинское объединение органов местного самоуправления, которое представляет их позицию и защищает их интересы. Оно было создано в 1992 году. Председатель ассоциации — мэр Киева Виталий Кличко.

Как передает «Страна.ua», в августовском постановлении кабмина по-новому прописаны условия получения газа по специальным обязательствам. Для этого предприятиям ТКЭ нужно было до начала сентября открыть счета в Госказначействе, с которых станут списывать 65% в счет оплаты за газ, а остальное можно тратить на текущие расходы. Предприятиям нужно было заново подписать договоры с компанией «Нафтогаз Трейдинг» и заключить соглашения с банками, чтобы те ежедневно переводили деньги на счета в Госказначейство.

По словам представителя одного из региональных ТКЭ, на последнем этапе возникла заминка: «финучреждение ссылается на то, что правительство не дало примера типового договора, и оно попросту пока не понимает, что именно с нами подписывать». «Так как сроки подписания договоров истекли уже 1 сентября, «Нафтогаз» с этого дня попросту отказал нам в подаче газа», — добавил собеседник издания.

Как сообщал в июле глава Минэнерго Украины Герман Галущенко, с начала российской военной операции в стране зафиксировали 271 попадание по энергообъектам; с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023-го украинская энергетика ежедневно подвергалась обстрелам, некоторые объекты были полностью разрушены. Он напомнил, что Всемирный банк оценил убытки украинской энергетики в $11 млрд.

Минобороны России опровергало нанесение ударов по гражданским объектам, в ведомстве заявляли, что удары наносятся по объектам энергетической инфраструктуры и по объектам, связанным с военной инфраструктурой.

Шмыгаль, говоря в середине июля о подготовке энергетики Украины к осенне-зимнему периоду, отмечал, что «средства на это есть».