Власти Украины допустили, что не смогут защитить все энергообъекты

Секретарь СНБО Данилов допустил, что на Украине не смогут защитить все энергообъекты

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Защитить все украинские энергообъекты крайне сложно, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

При этом он отметил, что украинская энергетическая система защищена гораздо лучше, чем это было в феврале 2022 года, а у энергетиков страны уже есть опыт, как работать в сложных условиях.

«Мы не можем сейчас сказать, что можем защитить все, но тем не менее все будет гораздо лучше, чем это было в прошлом году», — заявил Данилов в интервью «Украинскому радио».

По его мнению, Россия будет «пытаться использовать этот фактор для того, чтобы заставить понервничать» Украину относительно энергетического комплекса страны. «Мы делаем все от нас зависящее для того, чтобы это минимизировать», — подчеркнул Данилов.

Минобороны России начало наносить удары по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины прошлой осенью.

Президент России Владимир Путин называл удары ответом на теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября прошлого года. После второго взрыва на Крымском мосту, 17 июля 2023-го, под ночные «удары возмездия», как называет их российское Минобороны, попадали Одесса, Измаил и Николаев.