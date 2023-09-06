В Брянской области сбили беспилотник

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Российские системы ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Навлинский районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.

Ночью о сбитии беспилотника сообщило Минобороны. По данным военного ведомства, инцидент произошел около 23:30. БПЛА принадлежал ВСУ.

Брянская область подвергается регулярным атакам со стороны ВСУ, как и другие граничащие с Украиной регионы.