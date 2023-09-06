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В Брянской области сбили беспилотник

Богомаз: над Брянской областью силами ПВО сбит украинский беспилотник
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Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Российские системы ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Навлинский районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.

Ночью о сбитии беспилотника сообщило Минобороны. По данным военного ведомства, инцидент произошел около 23:30. БПЛА принадлежал ВСУ.

Брянская область подвергается регулярным атакам со стороны ВСУ, как и другие граничащие с Украиной регионы.

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Брянская область беспилотники
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