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В Госдуме предложили запретить пропаганду идеологии чайлдфри среди детей

По мнению авторов инициативы, эта идея «идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой» России, а также формирует деструктивное поведение и приводит к депопуляции
Римма Утяшева и Эльвира Аиткулова
Римма Утяшева и Эльвира Аиткулова (Фото: duma.gov.ru)

Курултай (законодательное собрание) Башкортостана и депутаты Государственной думы Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева («Единая Россия», обе из Башкирии) внесли в парламент законопроект о пропаганде идеологии «чайлдфри» (бездетности) среди несовершеннолетних, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности.

Авторы проекта предложили внести поправки в статью 5 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В этой статье сейчас перечислены виды информации, причиняющей вред, а именно информация, побуждающая детей к совершению опасных для жизни действий, насилию, употреблению наркотиков, сигарет, алкоголя и т.д., а также отрицающая семейные ценности или пропагандирующая гомосексуализм.

В пояснительной записке к документу говорится, что информацию об идеологии «чайлдфри» следует отнести к запрещенной для распространения среди детей, поскольку она формирует «основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации».

«В существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения «чайлдфри», ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения», — сказано в записке.

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Кадр из фильма &laquo;Мистер и Миссис Смит&raquo;

В день регистрации законопроекта в ГД тему «чайлдфри» поднял во время Восточного экономического форума заместитель полпреда на Дальнем Востоке Григорий Куранов. Он рассказал школьникам и студентам про «золотой миллиард» (из которого 200 млн — «богатые», остальные — «обслуга») и про ожидание «эпидемии бесплодия».

По его словам, на Западе хотят придумать «искусственный вирус, который будет вызывать бесплодие», поскольку там хотят «сократить население [мира] до миллиарда». «В России, по их расчетам, должны остаться 50 млн», — сказал Куранов. Москва должна противопоставить этому традиционные семейные ценности, считает чиновник.

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