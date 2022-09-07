Вучич заявил о планах закупить дроны Bayraktar на сотни миллионов евро

Фото: Paulius Peleckis / IMAGO / Global Look Press

Сербия намерена закупить у Турции беспилотники Bayraktar, заявил сербский президент Александр Вучич на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белграде, передает Pink.

«Мы хотим купить дроны Bayraktar, но их хочет весь мир, поэтому мы встали в очередь. Мы ждем, и я надеюсь, что мы сможем реализовать это в следующем году. Мы готовы заплатить значительно больше денег, чем изначально оговоренные несколько десятков миллионов», — пообещал сербский президент.

Espreso также приводит его слова о покупке турецких беспилотников: Вучич говорит, что Сербия может позволить себе потратить несколько сотен миллионов евро.

Президенты также договорились о взаимопомощи в борьбе с энергетическим кризисом. RTS передает, что речь идет о том, чтобы Турция дала возможность перенаправить электроэнергию из Азербайджана в Сербию через Болгарию.

Главы государств обсудили и сотрудничество в других отраслях — например, строительство дороги между городами Нови-Пазар и Тутин и моста через реку Рачу, их возводят турецкие подрядчики.

Pink сообщил, что по итогам переговоров лидеры подписали семь межгосударственных соглашений, двусторонних протоколов и меморандумов. Espreso уточняет, что они касаются взаимной отмены визового режима, защиты инвестиций, инноваций, тушения лесных пожаров, сотрудничества в области «электронного правительства» и предоставления государственных услуг, а также в сфере СМИ.

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И Вучич, и Эрдоган отметили, что отношения Белграда и Анкары находятся «на самом высоком уровне». По словам турецкого лидера, которые приводит RTS, объем торговли между странами в прошлом году достиг $2 млрд и они хотят достичь планки $5 млрд. Эрдоган отметил, что турецкие компании реализуют в Сербии около 50 проектов, а Вучич — что турецкий бизнес дает в Сербии около 10 тыс. рабочих мест.