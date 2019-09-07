Трампу предложили возродить добычу урана по программе холодной войны

Соответствующее письмо советникам президента США направили представители американского Института атомной энергетики. Они считают, что возрождение этой отрасли позволит Штатам конкурировать с Китаем и Россией

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Представители отрасли ядерной энергетики призвали администрацию президента США Дональда Трампа возродить добычу и обогащение урана через программу времен холодной войны, пишет Reuters со ссылкой на копию письма Института ядерной энергии (NEI), направленного советникам президента по нацбезопасности и экономике Джону Болтону и Ларри Кудлоу.

Авторы письма призвали власти выделить деньги на основании закона об оборонном производстве (Defense Production Act) от 1950 года для добычи топлива для оборонных нужд внутри страны, а также для увеличения федеральных резервов урана для предприятий атомной энергетики. Этот закон наделял президента правом требовать от бизнеса подписания контрактов или выполнения заказов, необходимых для нужд национальной обороны.

Авторы документа призвали осуществлять «прямые платежи» американским предприятиям или производителям урана для его продажи. В письме также утверждается, что самая эффективная поддержка, которую может оказать правительство, заключается в «удовлетворении потребностей правительства в части внутренней безопасности долгосрочными контрактами».

Как отмечает Reuters, США обеспокоены тем, что ведущую роль в развитии атомной энергетики за рубежом играют Китай и Россия. Сейчас в Штатах нет американских предприятий по обогащению урана, и представители института считают, что возрождение этой отрасли позволит Вашингтону конкурировать с другими странами.