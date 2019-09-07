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Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Трампу предложили возродить добычу урана по программе холодной войны
Соответствующее письмо советникам президента США направили представители американского Института атомной энергетики. Они считают, что возрождение этой отрасли позволит Штатам конкурировать с Китаем и Россией
Фото: Joshua Roberts / Reuters

Представители отрасли ядерной энергетики призвали администрацию президента США Дональда Трампа возродить добычу и обогащение урана через программу времен холодной войны, пишет Reuters со ссылкой на копию письма Института ядерной энергии (NEI), направленного советникам президента по нацбезопасности и экономике Джону Болтону и Ларри Кудлоу.

Авторы письма призвали власти выделить деньги на основании закона об оборонном производстве (Defense Production Act) от 1950 года для добычи топлива для оборонных нужд внутри страны, а также для увеличения федеральных резервов урана для предприятий атомной энергетики. Этот закон наделял президента правом требовать от бизнеса подписания контрактов или выполнения заказов, необходимых для нужд национальной обороны.

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Авторы документа призвали осуществлять «прямые платежи» американским предприятиям или производителям урана для его продажи. В письме также утверждается, что самая эффективная поддержка, которую может оказать правительство, заключается в «удовлетворении потребностей правительства в части внутренней безопасности долгосрочными контрактами».

Как отмечает Reuters, США обеспокоены тем, что ведущую роль в развитии атомной энергетики за рубежом играют Китай и Россия. Сейчас в Штатах нет американских предприятий по обогащению урана, и представители института считают, что возрождение этой отрасли позволит Вашингтону конкурировать с другими странами.

Кудлоу и Болтон являются сопредседателями рабочей группы по атомному топливу, которую Трамп создал после того, как в июле отказался вводить квоты на производство урана в США.

Тогда глава государства не согласился с выводами Минторга о том, что импорт урана из-за рубежа угрожает нацбезопасности. В прошлом году компании Energy Fuels Inc. и Ur-Energy Inc. призвали правительство установить лимит на количество урана, поставляемого в США из-за границы. Они пожаловались, что производство урана в 2017 году упало до исторических минимумов.

Авторы: Юлия Выродова, Наталия Анисимова
Теги: обогащение урана, атомная энергетика, Дональд Трамп
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