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CNN узнал о переданном Москвой предупреждении для военных США в Сирии
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CNN узнал о переданном Москвой предупреждении для военных США в Сирии
Политика, 12:48
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CNN узнал о переданном Москвой предупреждении для военных США в Сирии
Россия передала США предупреждение о том, что готовится к нанесению удара по району в Сирии, в котором находится американская военная база, сообщает CNN. В Пентагоне опасаются возможной конфронтации
Фото: Bassam Khabieh / Reuters

Россия предупредила США, что ее авиация, а также сирийские правительственные войска готовятся к нападению на регион на юге страны, в котором размещены десятки американских военных. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских военных чиновников.

Согласно заявлениям Москвы, в регионе, который защищают американские военные, находятся боевики. Сообщения из Москвы повысили опасения американcких чиновников, что наступление поставит под угрозу жизни военных США.

По словам источников телеканала, речь идет о базе международной коалиции по борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России организация), которая располагается в Эт-Танфе. База размещена недалеко от границы Сирии, Иордании и Ирака и имеет «ключевое значение» в борьбе США и России за влияние в регионе, отмечает CNN.

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В Пентагоне опасаются, что Россия может применить авиацию и корабельное вооружение для ударов по позициям вооруженных формирований, которые Москва считает боевиками. «Мы им настоятельно советовали держаться подальше от Эт-Танфа, — сказал телеканалу один из источников. — Мы настроены на ответ». По его словам, США не намерены воевать с правительством Сирии или их союзниками, но в случае атаки готовы дать пропорциональный ответ для защиты собственных войск.

Эт-Танф уже был в центре спора между США и Россией. Так, 1 сентября Минобороны России заявило, что диверсионная группа боевиков попыталась прорваться к Пальмире, действуя именно из Эт-Танфа. Центр подготовки боевиков, как заявили в российским военном ведомстве, находится вблизи американской военной базы. «Пленный террорист сообщил, что для совершения акции в подготовке их группы принимали участие и американские инструкторы, а также с американской базы поставлялось оружие и боеприпасы», — утверждалось в заявлении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

РБК направил запрос в Министерство обороны России.

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Фотогалерея

Автор: Павел Казарновский.
При участии: Егор Губернаторов.
Теги: Сирия
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