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Минобороны обвинило США в поддержке попытки прорыва боевиков к Пальмире
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Минобороны обвинило США в поддержке попытки прорыва боевиков к Пальмире
Война в Сирии, 14:35
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Минобороны обвинило США в поддержке попытки прорыва боевиков к Пальмире
Минувшим утром боевики попытались прорваться к удерживаемой силами Асада Пальмире. По информации российских военных, попытка прорыва была совершена из района базы коалиции Эт-Танф, где боевикам была оказана поддержка
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Диверсионная группа боевиков попыталась утром 1 сентября прорваться к сирийской Пальмире из района Эт-Танф. Поддержку диверсантам в подготовке прорыва оказывали американские силы, говорится в заявлении российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, поступившем в распоряжение РБК.

«Сегодня в 5 часов утра в 36 км юго-восточнее города Пальмиры произошло боестолкновение сирийских правительственных войск с диверсионно-террористической группой боевиков, попытавшейся прорваться из района населенного пункта Эт-Танф в направлении города Пальмиры. В результате боестолкновения двое террористов убиты, двое взяты в плен и дают показания», — сообщили в центре.

Согласно заявлению российских военных, пленные боевики рассказали, что прорыв готовился группировкой «Восточные львы», в которую входит около 500 человек. Центр подготовки группировки находится близ военной базы коалиции, возглавляемой США, Эт-Танф. Задачей диверсионной группы было проведение серии терактов в районе Пальмиры и подготовка прорыва основных сил группировки, которые должны были захватить город.

«Пленный террорист сообщил, что для совершения акции в подготовке их группы принимали участие и американские инструкторы, а также с американской базы поставлялось оружие и боеприпасы», — рассказали в центре по примирению.

Российские военные вновь заявили об угрозе нахождения в Сирии базы Эт-Танф, на которой ведется подготовка боевиков. Контролируемую силами США зону в радиусе 55 км от базы в центре на звали «оккупированной» территорией. Усомнились российские военные и в том, что база Эт-Танф применяется для борьбы с группировкой «Исламской государство» (ИГ, запрещена в России). «Незаконное развертывание военной базы США в районе населенного пункта Эт-Танф на сирийско-иорданской границе публично оправдывается американцами «необходимостью проведения операций против ИГ. При этом за время существования этой базы ни об одной операции американцев против ИГ в этом районе неизвестно», — отмечается в заявлении.

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Ранее Минобороны неоднократно заявляло об участии западных спецслужб в подготовке инсценировки химатаки в Сирии. Как утверждал представитель ведомства Игорь Конашенков, провести инсценировку собирается спецгруппа подготовленных британской частной военной компанией «Олива» боевиков.

По данным источников CNN, в случае поступления в Вашингтон данных о химатаке в Сирии американские военные будут готовы «быстро отреагировать». Несмотря на то что окончательное решение о новой военной операции против сил Дамаска пока не принято, разведка уже составила список вероятных целей для нанесения удара.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Минобороны , Пальмира
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