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Путин назначил бывшего главу «Роскосмоса» полпредом в Приволжском округе
Политика, 09:54
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Путин назначил бывшего главу «Роскосмоса» полпредом в Приволжском округе
Как и писал РБК, бывший глава «Роскосмоса» и замминистра науки Игорь Комаров назначен полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе
Игорь Комаров (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Игорь Комаров назначен полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе, говорится в опубликованном на сайте Кремля президентском указе. Документ вступил в силу с момента подписания.

На момент назначения Комаров занимал должность замминистра науки и высшего образования. До этого, с января 2015 года по май 2018-го, он был главой «Роскосмоса». В 1990-х годах он работал в банковском секторе (в частности, в Инкомбанке и Сбербанке), а с 2002 года стал заместителем гендиректора «Норникеля». До того как прийти в «Роскосмос», он также работал на руководящих должностях в госкорпорации «Ростехнологии», на АвтоВАЗе и в ОРКК.

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Политика

Ранее близкий к президентской администрации источник РБК, а также другие близкие к Кремлю собеседники называли Комарова наиболее вероятным кандидатом на должность полпреда. Один из них отмечал, что его кандидатура возникла неожиданно. Источник, близкий к президентской администрации, допускал, что назначение состоится до конца текущей недели.

По данным собеседников, рассматривались и другие кандидатуры: бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев, замглавы аппарата правительства Евгений Забарчук, член Совета Федерации Любовь Глебова.

Предыдущим полпредом в Приволжском округе был Михаил Бабич, его Путин в конце августа назначил послом в Белоруссии. С тех пор обязанности полпреда исполнял заместитель Бабича Игорь Паньшин.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Владимир Путин , Игорь Комаров
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