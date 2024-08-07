Киев заявил о продолжении транзита газа на фоне боев около Суджи в России

На фоне продолжающихся в Курской области боев цена газа в Европе в моменте росла на 5%. «Оператор ГТС Украины» сообщил Reuters, что транзит газа продолжается и на завтра запланирован в обычных объемах

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Транзит российского газа через территорию Украины продолжается, на четверг в ЕС ожидается транспортировка 41,6 млн куб. м газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление «Оператора ГТС Украины».

Как отмечает агентство, заявление оператора прозвучало на фоне боев в курском приграничье в районе ГИС «Суджа», через которую ежесуточно проходит порядка 42 млн куб. м газа.

Также сегодня цена газа в Европе в моменте подскочила на 5,16% и составила чуть менее €38,57 за 1 МВт·ч, или $442,45 за 1 тыс. куб. м. Это произошло из-за опасений участников рынка по поводу подачи газа через ГИС «Суджа».

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В конце 2024 года завершается договор на транзит российского газа в ЕС между «Газпромом» и «Нафтогазом». По условиям «Газпром» гарантировал прокачку суммарно не менее 225 млрд куб. м природного газа: 65 млрд куб. м — в 2020 году, по 40 млрд куб. м — в 2021–2024 годах. При этом ГИС «Суджа» сегодня является единственной точкой входа российского природного газа в украинскую газотранспортную систему для дальнейшей транспортировки в Европу. В мае 2022 года украинский транзитный оператор прекратил транспортировку газа по альтернативной ветке через транзитный пункт Сохрановка недалеко от Луганской области. В Киеве предложили тогда перенаправить затронутые объемы газа на ГИС «Суджа», однако в «Газпроме» не согласились с форс-мажором, объявленным украинской стороной, и заявили о невозможности перенаправить объемы из-за из-за особенностей российской потоковой схемы. Хотя в действующем транзитном договоре предусмотрена возможность прокачки газа через ГИС «Суджа» в объеме 77 млн куб. м. в сутки, показатель уже долгое время стабильно находится на уровне около 40 млн куб. м. Ежедневно «Газпром» сообщает о заявках через эту станцию. В среду, 7 августа, подтвержденный украинской стороной объем прокачки через ГИС «Суджа» составляет — 39,4 млн куб. м., сообщила компания. Это на 7% меньше, чем днем ранее.

Утром во вторник, 6 августа, врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил о попытке прорыва границы в регионе с украинской стороны. По данным Минобороны, были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. Ранее сегодня начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что продвижение украинских военных вглубь Курской области остановлено. По его словам, в атаке с целью «захвата участка территории Суджинского района» участвовали до 1 тыс. военных ВСУ.

Мэр Суджи Виталий Слащев говорил, что обстановка в приграничном городе «очень напряженная». «У нас очень напряженно <...> некогда разговаривать, много людей звонят по поводу эвакуации», — сказал он. В то же время градоначальник опроверг информацию, что ВСУ якобы заняли город.