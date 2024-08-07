 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Бывший кировский глава Белых устроился на работу на кондитерскую фабрику

Белых после выхода из колонии говорил, что выйдет на новую работу 8 июля, но не уточнял, чем будет заниматься. По данным «Ъ», он устроился на должность замгендиректора по корпоративным вопросам на кондитерской фабрике «Пермская»
Никита Белых
Никита Белых (Фото: Сергей Бровко / РИА Новости)

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, отсидевший срок по делу о взятке, устроился на работу в АО «Кондитерская фабрика «Пермская», сообщил «Коммерсанту» информированный источник. По его данным, Белых занял позицию заместителя гендиректора по корпоративным вопросам.

В конце июня после выхода из колонии он заявлял, что собирается выйти на новую работу с 8 июля, но не уточнял, чем будет заниматься. 

РБК направил запрос на кондитерскую фабрику «Пермская». Белых отказался от комментариев РБК.

Кондитерская фабрика «Пермская» основана в 1892 году, согласно информации на сайте компании. Ассортимент фабрики составляет более 120 наименований. По данным сервиса «РБК Компании», выручка фабрики в 2023 году составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 63 млн руб. Гендиректором значится Борис Швайцер, который также является директором ООО «Мир ягод» (его учредитель — АО «Кондитерская фабрика «Пермская») и учредителем ООО «Пермские сладости» и «Сладкон» (соучредителем в обеих компаниях также выступает кондитерская фабрика «Пермская»).

Суд оправдал Никиту Белых по делу о злоупотреблениях
Политика
Никита Белых

Белых в 2005–2008 годах был председателем партии «Союз правых сил». В 2009 году был назначен губернатором Кировской области. В июне 2016-го его задержали в Москве по обвинению в получении взятки в размере €400 тыс. По версии следствия, он получал денежные средства в обмен на покровительство в бизнесе. Спустя месяц президент России Владимир Путин снял его с должности с формулировкой об «утрате доверия».

В 2018 году Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48,2 млн руб. по делу о коррупции, он свою вину не признал. 21 июня этого года экс-губернатор вышел на свободу. 

После этого суд оправдал его по делу о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК) и злоупотреблении ими (ч. 3 ст. 285 УК), которое было заведено в 2021 году, когда Белых был в тюрьме. Оно было связано с деятельностью Кировской региональной ипотечной корпорации (АО «КРИК»). Гособвинение запрашивало 12 лет лишения свободы с запретом на три года занимать должности на государственной службе и штрафом более 48 млн руб. Однако от наказания Белых освободили в связи с истечением срока давности.

Екатерина Мизулина отказалась принимать извинения Артемия Лебедева

Денис Мантуров поручил Минфину направить 1,8 млрд руб. для переселения жителей Курской области

Инсайдер сообщил о планах Apple выпустить iPhone Air

Продолжение сериала «Клиника» выйдет на экраны в ближайшие месяцы

В Дагестане шахматистка отравила соперницу ртутью

Автомобили в России подорожают вдвое

Силовики задержали мужчину во время росписи в загсе. Видео

Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот. Видео

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Мария Лисицына Мария Лисицына
Никита Белых пермская область кондитерская фабрика
Материалы по теме
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых вышел на свободу
Общество
Адвокат уточнил дату выхода Белых на свободу
Общество
Суд оправдал Никиту Белых по делу о злоупотреблениях
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 93,84 (+0,82) Инвестиции, 17:34 Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 85,95 (+0,79) Инвестиции, 17:34
Мишустин уволил Надежду Преподобную с поста замминистра культурыПолитика, 19:34
В граничащей с Курской Сумской области объявили обязательную эвакуациюПолитика, 19:30
Совет директоров «ФосАгро» рекомендовал дивиденды с доходностью 2%Инвестиции, 19:28
В МВД Дагестана сообщили о проверке инцидента с отравлением шахматисткиСпорт, 19:27
В Антарктиде зафиксировали новый рекорд теплаОбщество, 19:27
Что Пелоси рассказала о «психических проблемах» Трампа и штурме КапитолияПолитика, 19:18
В WADA заявили, что США покрывают проваливших допинг-тест спортсменовСпорт, 19:16
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Мосгорсуд признал законным заочный арест НавальнойПолитика, 19:16
ЦБ предложил ужесточить условия доступа «неквалов» к иностранным бумагамИнвестиции, 19:13
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное к этому часуПолитика, 19:04
Суд отправил под домашний арест слесаря по делу о взрыве в Нижнем ТагилеОбщество, 19:02
Ethereum показал рост слабее остального крипторынка. С чем это связаноКрипто, 19:00
Сборная США получила отобранные у российских фигуристов золотые медалиСпорт, 18:59
Киев заявил о продолжении транзита газа на фоне боев около Суджи в РоссииПолитика, 18:57