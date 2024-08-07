Бывший кировский глава Белых устроился на работу на кондитерскую фабрику

Белых после выхода из колонии говорил, что выйдет на новую работу 8 июля, но не уточнял, чем будет заниматься. По данным «Ъ», он устроился на должность замгендиректора по корпоративным вопросам на кондитерской фабрике «Пермская»

Никита Белых (Фото: Сергей Бровко / РИА Новости)

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, отсидевший срок по делу о взятке, устроился на работу в АО «Кондитерская фабрика «Пермская», сообщил «Коммерсанту» информированный источник. По его данным, Белых занял позицию заместителя гендиректора по корпоративным вопросам.

В конце июня после выхода из колонии он заявлял, что собирается выйти на новую работу с 8 июля, но не уточнял, чем будет заниматься.

РБК направил запрос на кондитерскую фабрику «Пермская». Белых отказался от комментариев РБК.

Кондитерская фабрика «Пермская» основана в 1892 году, согласно информации на сайте компании. Ассортимент фабрики составляет более 120 наименований. По данным сервиса «РБК Компании», выручка фабрики в 2023 году составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 63 млн руб. Гендиректором значится Борис Швайцер, который также является директором ООО «Мир ягод» (его учредитель — АО «Кондитерская фабрика «Пермская») и учредителем ООО «Пермские сладости» и «Сладкон» (соучредителем в обеих компаниях также выступает кондитерская фабрика «Пермская»).

Белых в 2005–2008 годах был председателем партии «Союз правых сил». В 2009 году был назначен губернатором Кировской области. В июне 2016-го его задержали в Москве по обвинению в получении взятки в размере €400 тыс. По версии следствия, он получал денежные средства в обмен на покровительство в бизнесе. Спустя месяц президент России Владимир Путин снял его с должности с формулировкой об «утрате доверия».

В 2018 году Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48,2 млн руб. по делу о коррупции, он свою вину не признал. 21 июня этого года экс-губернатор вышел на свободу.

После этого суд оправдал его по делу о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК) и злоупотреблении ими (ч. 3 ст. 285 УК), которое было заведено в 2021 году, когда Белых был в тюрьме. Оно было связано с деятельностью Кировской региональной ипотечной корпорации (АО «КРИК»). Гособвинение запрашивало 12 лет лишения свободы с запретом на три года занимать должности на государственной службе и штрафом более 48 млн руб. Однако от наказания Белых освободили в связи с истечением срока давности.