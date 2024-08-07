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Политика ,  
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В Израиле провели обыски в МИДе по делу о незаконной выдаче диппаспортов

Экс-глава МИД Израиля распорядился выдать дипломатические паспорта членам партии «Ликуд», лидером которой является Нетаньяху, писала ранее Ha'aretz. На фоне критики Коэн сказал, что следовал указаниям служб безопасности
Фото: Carsten Rehder / Global Look Press
Фото: Carsten Rehder / Global Look Press

Израильская полиция утром 7 августа провела обыск в офисах МИДа страны в Иерусалиме по делу о незаконной выдаче дипломатических паспортов, в том числе и 33-летнему сыну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Яиру Нетаньяху, пишет Haaretz со ссылкой на два источника. Ynet отмечает, что речь идет также о брате Яира, 29-летнем Авнере Нетаньяху.

Национальное подразделение по расследованию мошенничества (NAU) сообщило, что расследование началось несколько недель назад. В декабре Haaretz сообщала, что бывший министр иностранных дел Израиля Эли Коэн распорядился выдать дипломатические паспорта влиятельным членам правоцентристской партии «Ликуд» (он стал депутатом от этой партии), которые могут повлиять на его рейтинг в партийном списке на будущих выборах в кнессет (однопалатный парламент). Такие паспорта выдали также мэрам Тель-Авива и Иерусалима. У «Ликуда» в парламенте 32 места из 100, ее лидером является Нетаньяху.

Дипломатический паспорт в Израиле не предоставляет дипломатического иммунитета недипломатам, но он дает ряд преимуществ, включая освобождение от очередей и некоторых проверок безопасности в аэропортах, доступ в VIP-залы и даже финансовые льготы, включая скидки в магазинах беспошлинной торговли. Он часто рассматривается правоохранительными органами за рубежом как указание на особый статус человека.

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Выдача дипломатических паспортов была предпринята вопреки рекомендациям профессиональных сотрудников министерства, которые выразили мнение, что получатели не подходят под критерии получения документов. Коэн также заказал дипломатический паспорт для Яира Нетаньяху, хотя он также не попадал под критерии его получения.

Те, кто не соответствует условиям получения дипломатического паспорта и все же хочет это сделать, должен направиться в специальный комитет, который рассматривает каждый конкретный случай и решает, если ли основания для выдачи документа, например по соображениям национальной безопасности или дипломатическим соображениям.

Вскоре после публикации данных об этом на тот момент глава израильского МИДа попытался оспорить эти заявления. На фоне критики этого шага Коэн также сказал, что следовал указаниям служб безопасности, хотя эти заявления так и не были подтверждены, пишет Ynet. Коэн оставил пост министра иностранных дел и с 1 января стал министром национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля. В мае МИД раскрыл имена менее 3% владельцев дипломатических паспортов, сославшись на национальную безопасность.

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Израиль полиция МИД Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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