Channel 12 узнал о просьбе Байдена Нетаньяху «перестать нести чушь»

Нетаньяху сообщил Байдену, что Израиль продвинулся в переговорах с ХАМАС об освобождении заложников, но американский президент этому не поверил. Ранее он выражал мнение, что Нетаньяху намеренно затягивает процесс

Биньямин Нетаньяху и Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в четверг, 1 августа, перешел на «недипломатический язык», когда речь зашла о состоянии переговоров о перемирии и освобождении заложников в секторе Газа, сообщает Channel 12.

Нетаньяху рассказал Байдену, что Израиль добивается прогресса в переговорах с ХАМАС, и делегация вскоре направится для их возобновления. В ответ на это, по данным канала,

Байден попросил «перестать нести чушь», а также не воспринимать помощь от США «как само собой разумеющееся».

Times of Israel отмечает, что переговоры о прекращении огня продолжаются уже много месяцев и пока не принесли существенных результатов. Байден ранее высказывал мнение что Нетаньяху намеренно затягивает процесс по внутриполитическим причинам.

В канцелярии израильского премьер-министра заявили, что не комментируют то, «что было сказано в закрытых беседах с президентом США». Там добавили, что Нетаньяху привержен делу освобождения всех заложников, «не вмешивается в американскую политику и будет работать с любым избранным президентом, а также ожидает, что американцы не будут вмешиваться в израильскую политику».

Как сообщает The New York Times, во время того же разговора Байден назвал «несвоевременным» убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Иране, отметив, что оно произошло «как раз в тот момент, когда американцы надеялись» на приближение переговоров к финальной точке.

В субботу, 3 августа, Израиль провел переговоры с посредником — Египтом — но это не привело к прорыву в сделке. По данным Axios, израильская сторона выдвинула новые требования, среди которых было создание международного механизма для предотвращения поставок оружия из южной части сектора Газа в северную. ХАМАС их отверг.