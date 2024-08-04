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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Channel 12 узнал о просьбе Байдена Нетаньяху «перестать нести чушь»

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Нетаньяху сообщил Байдену, что Израиль продвинулся в переговорах с ХАМАС об освобождении заложников, но американский президент этому не поверил. Ранее он выражал мнение, что Нетаньяху намеренно затягивает процесс
Биньямин Нетаньяху и Джо Байден
Биньямин Нетаньяху и Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в четверг, 1 августа, перешел на «недипломатический язык», когда речь зашла о состоянии переговоров о перемирии и освобождении заложников в секторе Газа, сообщает Channel 12.

Нетаньяху рассказал Байдену, что Израиль добивается прогресса в переговорах с ХАМАС, и делегация вскоре направится для их возобновления. В ответ на это, по данным канала,
Байден попросил «перестать нести чушь», а также не воспринимать помощь от США «как само собой разумеющееся».

Times of Israel отмечает, что переговоры о прекращении огня продолжаются уже много месяцев и пока не принесли существенных результатов. Байден ранее высказывал мнение что Нетаньяху намеренно затягивает процесс по внутриполитическим причинам.

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Сектор Газа

В канцелярии израильского премьер-министра заявили, что не комментируют то, «что было сказано в закрытых беседах с президентом США». Там добавили, что Нетаньяху привержен делу освобождения всех заложников, «не вмешивается в американскую политику и будет работать с любым избранным президентом, а также ожидает, что американцы не будут вмешиваться в израильскую политику».

Как сообщает The New York Times, во время того же разговора Байден назвал «несвоевременным» убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Иране, отметив, что оно произошло «как раз в тот момент, когда американцы надеялись» на приближение переговоров к финальной точке.

В субботу, 3 августа, Израиль провел переговоры с посредником — Египтом — но это не привело к прорыву в сделке. По данным Axios, израильская сторона выдвинула новые требования, среди которых было создание международного механизма для предотвращения поставок оружия из южной части сектора Газа в северную. ХАМАС их отверг.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Джо Байден Биньямин Нетаньяху Израиль США ХАМАС переговоры сектор Газа
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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