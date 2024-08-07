Минобороны сообщило об ударе по НПЗ, снабжавшему топливом технику ВСУ

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за предыдущие сутки поразили украинский НПЗ, пункт временной дислокации иностранных наемников и скопления живой силы и техники в 153 районах, сообщило Минобороны

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Российские войска нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) на Украине, снабжавшему топливом технику ВСУ, сообщило Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику ВСУ, пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 153 районах», — говорится в сообщении.

В каком именно регионе расположен пораженный НПЗ, в военном ведомстве не уточнили. Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Российские НПЗ с весны подвергаются атакам со стороны Украины.

Среди последних таких атак — атака беспилотника на Ильский НПЗ в Краснодарском крае в ночь на 21 июня. В результате на территории завода произошел пожар, повреждения получили хозяйственные сооружения, пострадали два человека.