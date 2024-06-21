Возникший после падения дрона пожар на Ильском НПЗ на Кубани потушили

Фото: Андрей Бок / ТАСС

Пожар, возникший на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае после падения там беспилотника, потушили, сообщил оперштаб региона в телеграм-канале.

В ночь на 21 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке дронов на объекты гражданской инфраструктуры. Один беспилотник упал на территории Ильского НПЗ. Повреждения получили хозяйственные сооружения, возник пожар на площади 50 кв. м, сообщили в оперативном штабе.

В результате атаки пострадали два человека. Кондратьев писал, что все пострадавшие — работники инфраструктурных объектов.

Ильский НПЗ — один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на юге России, его производственная мощность на 2022 год составляла до 6,6 млн т нефти в год. НПЗ расположен в Северском районе, поселке Ильский в Новороссийске.

В результате атаки дронов было также повреждено здание котельной рядом с автовокзалом «Южный» в Краснодаре. При падении обломков беспилотника погиб один из ее сотрудников.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. Россия осуждает удары по гражданской инфраструктуре.