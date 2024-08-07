В Воронежской области объявили опасность атаки дронов

Опасность атаки беспилотников объявили на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал глава региона.

После начала специальной военной операции приграничные регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.

3 августа украинский дрон уничтожили на подлете к Воронежской области, никто не пострадал. В ту же ночь беспилотники атаковали соседнюю Ростовскую область. По данным главы региона Василия Голубева, на территорию региона прилетело 55 украинских дронов. По данным Минобороны, тогда над Ростовской областью сбили 36 беспилотников.