В Воронежской области объявили опасность атаки дронов
Опасность атаки беспилотников объявили на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал глава региона.
После начала специальной военной операции приграничные регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.
3 августа украинский дрон уничтожили на подлете к Воронежской области, никто не пострадал. В ту же ночь беспилотники атаковали соседнюю Ростовскую область. По данным главы региона Василия Голубева, на территорию региона прилетело 55 украинских дронов. По данным Минобороны, тогда над Ростовской областью сбили 36 беспилотников.
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