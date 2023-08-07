Власти Украины сообщили об ударе по Покровску
При ракетном обстреле Покровска (контролируемая Украиной часть ДНР) погибли пять человек, пострадали не менее 30, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Среди жертв заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области, среди пострадавших — сотрудники полиции, пять спасателей ГСЧС и ребенок.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, вечером 7 августа по Покровску было нанесено два ракетных удара, есть попадание в жилой дом. Глава областной администрации Павел Кириленко сообщил, что повреждения получили девяти-и пятиэтажки, жилые дома в частном секторе, гостиница, магазины и административные здания.
Этим же вечером удару подверглась Харьковская область, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. При обстреле села Кругляковка в Купянском районе погибли два человека, пятеро пострадали. Разрушены и повреждены частные дома, возникли пожары.
Российская сторона заявляет, что наносит удары только по военным объектам, а не по гражданской инфраструктуре. Представитель президента Дмитрий Песков говорил, что поражаются «очевидные» и «замаскированные» военные цели. Минобороны среди них называло склады боеприпасов, элементы военной инфраструктуры, предприятия оборонно-промышленного комплекса и так далее.