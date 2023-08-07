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Военная операция на Украине ,  
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Власти Украины сообщили об ударе по Покровску

Власти Украины сообщили о ракетном ударе по Покровску
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Военная операция на Украине
Власти Украины сообщили о двух ракетных ударах по Покровску. По данным Киева, погибли пять человек, десятки пострадали. Российская сторона заявляет, что наносит удары только по военным объектам
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

При ракетном обстреле Покровска (контролируемая Украиной часть ДНР) погибли пять человек, пострадали не менее 30, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Среди жертв заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области, среди пострадавших — сотрудники полиции, пять спасателей ГСЧС и ребенок.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, вечером 7 августа по Покровску было нанесено два ракетных удара, есть попадание в жилой дом. Глава областной администрации Павел Кириленко сообщил, что повреждения получили девяти-и пятиэтажки, жилые дома в частном секторе, гостиница, магазины и административные здания.

Этим же вечером удару подверглась Харьковская область, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. При обстреле села Кругляковка в Купянском районе погибли два человека, пятеро пострадали. Разрушены и повреждены частные дома, возникли пожары.

Российская сторона заявляет, что наносит удары только по военным объектам, а не по гражданской инфраструктуре. Представитель президента Дмитрий Песков говорил, что поражаются «очевидные» и «замаскированные» военные цели. Минобороны среди них называло склады боеприпасов, элементы военной инфраструктуры, предприятия оборонно-промышленного комплекса и так далее.

Теги
ракетный удар Украина Военная операция на Украине обстрел ДНР Харьковская область
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