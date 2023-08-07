МИД пригрозил Японии «чувствительными мерами» из-за форума в Токио

Разрешив проведение встречи «Форума свободных народов пост-России» в Токио, японские власти продемонстрировали «поддержку террористической риторики», считают в МИДе. Генпрокуратура в марте признала организацию нежелательной

Здание посольства Японии в Москве (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

МИД России заявил протест посольству Японии из-за предоставления площадки для проведения в Токио встречи организации «Форум свободных народов пост-России», которую Генпрокуратура России признала нежелательной. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Этот шаг, равно как и подключение к упомянутому сборищу депутатов парламента Японии, подписавшихся под итоговым «документом» с призывами к подрыву российской государственности и нарушению ее территориальной целостности, не могут рассматриваться иначе, как попытка вмешательства во внутренние дела нашей страны», — говорится в сообщении МИДа.

Российское ведомство указало, что правительство японского премьера Фумио Кисиды таким образом «продемонстрировало открытую поддержку террористической риторики и идеологии ненависти в адрес России». МИД призвал прекратить подобную практику, поскольку она может «окончательно разрушить остатки демонтированных правительством Японии нормальных отношений».

Ведомство предупредило, что если «подобные провокации» повторятся, то Токио должен быть готов «к самым чувствительным для японских интересов в связях с Россией ответным мерам».

Встреча «Форума свободных народов пост-России» проходила в Токио 1–2 августа, в ней в том числе участвовал экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иноагентом). The Chunichi Shimbun писал, что в декларации в том числе упоминались северные территории (так Япония называет Южные Курилы) и необходимость решить территориальный вопрос с Россией.

Генпрокуратура признала нежелательной зарегистрированную в Польше организацию «Форум свободных народов пост-России» в марте.