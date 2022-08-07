Al Jazeera назвал причины задержки перемирия в секторе Газа
Объявление о прекращении огня между Израилем и запрещенной в России террористической группировкой «Исламский джихад» задерживается из-за требований боевиков о гарантиях Египта в области безопасности в отношении заключенных палестинцев. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.
В то же время израильская армия призвала граждан соблюдать меры предосторожности до официального объявления о прекращении огня. «Это не конец, пока все это [ракетные обстрелы] не прекратится», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Ранее о том, что стороны договорились о перемирии начиная с 20:00 (совпадает с московским), сообщало агентство Reuters. Премьер-министр Израиля Яир Лапид также говорил, что все цели военной операции Израиля в секторе Газа достигнуты и продолжать ее бессмысленно.
Армия Израиля (ЦАХАЛ) начала спецоперацию против запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад» и начала наносить удары по сектору Газа 5 августа. По итогам дня военные отчитались о 15 убитых террористах, среди них командир северной бригады военного крыла «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари и руководитель южной бригады Халед Мансур.
Минздрав палестинского анклава в Газе тогда сообщил о более чем 30 погибших и свыше 215 раненых в результате авиаударов. В ответ из Газы было выпущено порядка 1000 ракет по Израилю, большинство из них было перехвачено системой ПВО «Железный купол», многие ракеты не долетели до цели.
Лапид тогда заявил, что Израиль не хочет затягивать спецоперацию, однако готов к этому. «Я полагаюсь на израильское общество и уверен, что оно даст широкую поддержку силам безопасности. Мы будем действовать столько, сколько потребуется», — сказал он, пообещав устранить «угрозу» для граждан страны.
Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в акте агрессии, его представитель Хазем Касем заявил, что страна должна «заплатить цену» за свои действия. Лидер «Исламского джихада» Зияд ан-Наххала, который в момент начала израильской операции был в Тегеране, сказал, что перемирия после атак Израиля быть не может.
«Исламский джихад» — это военизированная исламистская группировка, которая хочет создать независимое Палестинское исламское государство и уничтожить Израиль в ходе джихада. Она была основана в 1970-х годах суннитами из террористического движения «Братья-мусульмане» (запрещено в России). «Палестинский исламский джихад» признали террористической организацией также в США, ЕС, Великобритании, Японии, Канаде, Австралии и Израиле.