Песков назвал хорошей новостью переизбрание Дворковича президентом FIDE

Аркадий Дворкович (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина, глава попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков назвал хорошей новостью и значимой победой переизбрание Аркадия Дворковича главой Международной федерации шахмат (FIDE). Об этом он заявил ТАСС.

«Безусловно, это очень хорошая новость и очень значимая победа», — сказал Песков.

Песков отметил, что заранее никто не мог быть уверен в результатах выборов. «Это конкурентные выборы, и в конкурентных выборах действующий руководитель FIDE подтвердил свою эффективность, подтвердил, что его работу оценивают на отлично. Это очень здорово, это важная организация, предстоит много работы, и надеемся, что Дворкович справится с этой работой», — заключил Песков.

Дворкович был переизбран президентом FIDE 8 августа. На выборах россиянин набрал 157 голосов, его соперник украинец Андрей Баришполец — 16.

Дворковичу 50 лет, он возглавляет FIDE с октября 2018 года. Ранее он занимал должности вице-премьера России, председателя фонда «Сколково», председателя совета директоров ОАО «РЖД» и помощника президента России. В 2007–2010 годах был вице-президентом Федерации шахмат России (ФШР), а с 2010 по 2014 год — председателем наблюдательного совета.

В середине марта Дворкович в интервью изданию Mother Jones заявил, что выступает против военных действий на Украине. За несколько недель до этого FIDE на фоне событий на Украине объявила о переносе из России 44-й Всемирной шахматной олимпиады, которая должна была пройти в Москве с 26 июля по 8 августа. Ее перенесли в Ченнай.

Позднее он выступил с новым заявлением, в котором сказал, что искренне гордится «мужеством наших солдат», но добавил, что «главное — чтобы на нашей планете в конце концов установился крепкий мир и более справедливый порядок».

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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак после интервью Дворковича заявил, что «самоочищение нашего общества нужно начинать в том числе с фонда «Сколково», который возглавляет Дворкович».

18 марта Дворкович подал в отставку с поста председателя «Сколково», а в конце июня президент Владимир Путин исключил Дворковича из президентского совета по науке и образованию.