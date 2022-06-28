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Путин исключил Дворковича из президентского совета по науке и образованию

Аркадий Дворкович
Аркадий Дворкович (Фото: РБК)

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым внес изменения в состав Совета по науке и образованию и президиума этого совета, исключив из него экс-председателя «Сколково» Аркадия Дворковича. Документ опубликован на портале правовой информации.

Помимо Дворковича из совета исключены бывший гендиректор «Яндекса» Елена Бунина, гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко и другие.

Дворкович подал в отставку с поста председателя «Сколково»
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Аркадий Дворкович

Дворкович покинул пост председателя фонда «Сколково» в середине марта.

Это произошло после его интервью американскому изданию Mother Jones, где он выступил за мирное урегулирование на Украине. Кроме того, будучи главой Международной шахматной федерации (ФИДЕ), Дворкович заявил, что добивается лишения России и Белоруссии проведения международных шахматных турниров. Позднее он выступил с новым заявлением, в котором сказал, что искренне гордится «мужеством наших солдат», но добавил, что «главное — чтобы на нашей планете в конце концов установился крепкий мир и более справедливый порядок».

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак после этого выступил за немедленное увольнение Дворковича из «Сколково», заявив, что с фонда нужно начать «самоочищение нашего общества». В Кремле тогда отмечали, что решение об уходе из фонда должен принять сам Дворкович.

Теги
Аркадий Дворкович наука образование Владимир Путин указ

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