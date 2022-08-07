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CNN узнал о планах учений США и Индии близ спорной границы с Китаем

США и Индия отработают боевую подготовку на большой высоте менее чем 100 км от спорной территории, на которую также претендует Китай, пишет CNN. В июне Флинн выразил тревогу из-за развития Китаем военной инфраструктуры в регионе
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Военнослужащие США и Индии в октябре примут участие в совместных военных учениях в в индийском штате Уттаракханд, он расположен неподалеку от спорной территории, где проходит граница Индии и Китая. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник среди высокопоставленных военных индийской армии.

Учения будут сосредоточены на боевой подготовке на большой высоте, они пройдут на высоте в 10 тыс. футов (3 тыс. м), примерно в 95 км от Линии фактического контроля, отметил неназванный собеседник телеканала.

В Пентагоне заявили CNN, что партнерство с индийской стороной для США является «одним из наиболее важных элементов» общего видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Учения между американской и индийской армиями позволят улучшить «оперативную совместимость» для обеспечения региональной безопасности, уверены в Пентагоне.Демаркационную линию на границе Индии и Китая провели в 1962 году после пограничной войны, ее протяженность превысила 4 тыс. км. По линии проходит фактическая граница двух государств, однако общепризнанного разграничения в этом районе между ними нет, стороны оспаривают эти территории.

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Фото:Shutterstock

В мае в индийском МИДе сообщили о строительстве Китаем второго поста через озеро Пангонг на спорной территории, которые в Нью-Дели считают оккупированной Пекином. Во время визита в Индию в июне командующий сухопутными войсками США в Тихом океане генерал Чарльз Флинн назвал развитие Китаем военной инфраструктуры на границе с Индией «тревожным» и «поучительным». В Китае тогда назвали визит американского генерала попыткой «раздуть пламя».

Между китайскими и индийскими военными не раз случались стычки, одна из последних произошла в середине июня 2020 года. В Нью-Дели сообщили, что бой продолжался около шести часов без применения огнестрельного оружия — только с палками, камнями и дубинками с гвоздями. Погибли 20 индийских военных, количество погибших с китайской стороны неизвестно. В индийском МИДе обвинили в инциденте Китай.

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Фото:Tomohiro Ohsumi / Getty Images

В декабре прошлого года в Пентагоне отмечали скопление китайских военных близи с демаркационной линией, что вызывало тревогу у сотрудников ведомства, рассказал The Foreigh Policy неназванный чиновник. По его словам, причиной обеспокоенности стало передислокация к границе китайских стратегических бомбардировщиков. Вашингтон контактирует с Нью-Дели на «всех уровнях», США стали чаще делиться с Индией разведданными о перемещениях военных Китай, отметил источник издания.

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