Посольство России потребовало от Индии объяснить задержание судна с военным грузом

Россия потребовала от Индии объяснить задержание судна с военным грузом

По предварительным данным, сухогруз задержали по иску эстонской обслуживающей компании, которая заявила, что у владельцев судна есть перед ней долги. Сам груз к иску отношения не имеет, подчеркнули в российском посольстве

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В Индии задержали российский сухогруз, который вез для страны груз военного назначения, российское посольство потребовало разъяснений, сообщается на сайте дипмиссии.

«Обратились в МИД Индии за официальным разъяснением обстоятельств произошедшего. Также просили дипведомство обеспечить безусловное соблюдение прав российских судовладельцев и экипажа», — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что ситуация находится на контроле генконсульства России в Ченнаи.

По данным дипмиссии, российский сухогруз задержали в индийском порту Кочин. Это один из главных портов западного берега полуострова Индостан и база ВМС Индии.

По предварительной информации, причиной задержания стал иск эстонской компании берегового обслуживания Bunker Partner OU, которая заявила, что у владельцев судна есть перед ней долги. Сам груз, который перевозило судно, к иску отношения не имеет, заявили в посольстве. В нем добавили, что суд разрешил разгрузку вооружений.

Как сообщала The Times of India, речь идет о российском судне VV MAUA-I. По данным издания, его задержали из-за неуплаты топливного сбора Bunker Partner OU. Сумма иска составляет $23,5 тыс.