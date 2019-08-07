В Ингушетии уничтожили планировавшего теракт боевика

По данным Национального антитеррористического комитета, боевик занимался вербовкой жителей Ингушетии с целью создания террористической ячейки, планировал теракт и последующий выезд на территорию Сирии

Фото: ФСБ РФ / ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов в среду утром в ходе контртеррористической операции ликвидировали в Ингушетии боевика, планировавшего теракт. Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК), поступившем в РБК.

«Засевшему в доме бандиту было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта был нейтрализован», — указано в сообщении. Среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения пострадавших нет.

На месте перестрелки обнаружено самодельное взрывное устройство, гранаты, автоматическое оружие и боеприпасы к нему.

Спецслужбы установили личность преступника. По данным НАК, он занимался вербовкой жителей Ингушетии с целью создания террористической ячейки, планировал теракт и последующий выезд на территорию Сирии.