В Ингушетии силовики начали контртеррористическую операцию

В селении Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии в среду утром ввели режим контртеррористической операции, сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на заявление регионального оперативного штаба.

Начальник УФСБ России по республике принял решение о проведении операции с 4:30 мск, говорится в сообщении.

Источник агентства сообщает, что во время проверки силовики нашли боевиков и вступили с ними в перестрелку. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В конце мая в Кизилюртовском районе Дагестана, где действовал режим КТО, ликвидировали трех бандитов, у них нашли автоматическое оружие и боеприпасы. Группа вооруженных лиц обстреляла сотрудников правоохранительных органов в селении Султан-Янги-Юрт. Бандитов уничтожили ответным огнем. Среди силовиков и гражданских лиц никто не пострадал.