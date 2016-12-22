Белорусская ассоциация журналистов сообщила об обысках еще в одной газете

В редакции белорусской газеты «Навука» проходят обыски. Об этом сообщает сайт Белорусской ассоциации журналистов.

Отмечается, что газета расположена в здании Академии наук Белоруссии. Согласно сообщению, сотрудники редакции подтверждают, что СК проводит обыск, однако не раскрывают подробности.

Главный редактор газеты «Навука» Сергей Дубовик отказался комментировать РБК информацию об обысках в редакции. «Без комментариев. Редакция работает в штатном режиме», — сказал он. Пресс-секретарь Национальной академии наук Белоруссии Наталья Марцелева также отказалась от комментариев, также заявив о штатной работе журналистов.

Ранее во вторник в Белоруссии задержали главного редактора информационного портала tut.by Марину Золотову, редактора этого же издания Анну Калтыгину и журналиста БелаПАН Татьяну Коровенкову в рамках уголовного дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации агентства БелТА. Основатель tut.by Юрий Зиссер подтвердил РБК информацию об обысках в редакции. Он уточнил, что обыски проводили сотрудники управления по борьбе с компьютерной преступностью ГУВД Мингорисполкома. Зиссер добавил, что «очень удивился» информации о проникновении в компьютерную систему БелТА.