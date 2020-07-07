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В МИДе назвали главный вопрос о будущем Договора по открытому небу

Если США покинут Договор по открытому небу, то необходимо предоставить гарантии, что оставшиеся в соглашении участники не будут передавать Вашингтону данные. Об этом заявил представитель российского МИДа Олег Бушуев
Фото: Brendan McDermid / Reuters
Фото: Brendan McDermid / Reuters

В России по-прежнему рассчитывают, что США могут пересмотреть свое решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), но пока позитивных сигналов от представителей Вашингтона на этот счет не поступало. Об этом во вторник, 7 июля, заявил в ходе экспертной дискуссии в фонде «Валдай» начальник отдела по контролю над обычными вооружениями департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев.

При этом он заявил, что Россия не будет уговаривать США не покидать договор. «Это их решение, и если оно будет подтверждено и к ноябрю этого года они останутся с этим мнением, Российская Федерация по этому поводу лишь выразит свое сожаление», — сказал он, добавив, что Москва готова к работе в рамках договора с европейскими странами.

В конце мая администрация США уведомила о намерении выйти из ДОНа, вступить в силу решение может в ноябре. Помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд объяснил решение враждебным поведением России и нарушением Москвой условий договора. Россия обвинения отрицает и выдвигает встречные обвинения в адрес Вашингтона. 6 июля прошла конференция стран — участниц ДОНа. Как отметил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, в ходе конференции странам не удалось найти консенсус. «Между представителями России и США сближения не произошло», — констатировал он в понедельник. «Я совершенно уверен, что США выйдут [в ноябре]», — добавил российский дипломат. При этом все остальные страны — участницы ДОНа готовы придерживаться его условий, заверил во вторник Олег Бушуев.

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ДОН был подписан членами Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, в 1995 году переименована в ОБСЕ) в 1992 году в Хельсинки. Вступил в силу договор после ратификации 20 из 27 первоначальных участников в 2002 году. Сейчас участниками договора являются 34 страны ОБСЕ (Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония и Киргизия, которая пока не ратифицировала договор).

Договор позволяет авиации его участников совершать инспекционные полеты над территорией других стран, проводя аэрофотосъемку. За время действия соглашения было проведено 1517 инспекционных полетов. Полеты осуществляются по квотам на год. Больше всего их — по 42 — у США и России с Белоруссией, которые рассматриваются договором как единый субъект. Цель — увеличить военную прозрачность и предсказуемость, способствовать выстраиванию доверия сторон друг к другу и взаимопониманию между ними.

В связи с вероятным выходом США особую актуальность представляет несколько вопросов, отметил Бушуев. Прежде всего, как подчеркнул дипломат, нужно удостовериться, что оставшиеся в ДОНе европейские страны не будут передавать информацию США — своему союзнику по НАТО. «Где гарантии наших партнеров о непередаче информации? Потому что мы понимаем прекрасно, что союзнические обязательства диктуют свои условия, но я думаю, что это будет самым сложным вопросом на будущее», — сказал Бушуев. Он добавил, что Россия готова к переговорам с западными партнерами по этому вопросу.

Другой вопрос, который может быть поднят на переговорах с членами ДОНа, — возможность полетов России над американскими военными объектами в Европе. «Мы исходим из того, что договор четко говорит о возможности наблюдения всей территории государств-участников, и если, например, как мы сейчас видим, будет введен какой-то запрет, [то] во-первых, это будет сделано вопреки положениям договора, а во-вторых, собственно, будет поднят вопрос о суверенитете [этих] территорий», — отметил Бушуев.

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Вероятность возвращения США в ДОН

В ходе дискуссий эксперты допустили, что США могут вернуться в ДОН в случае победы на предстоящих выборах в ноябре кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Хотя Байден и другие демократы обвиняют Россию во вмешательстве в прошлые президентские выборы, они тем не менее поддерживают идею контроля над вооружениями, отметил Ричард Вайц, старший научный сотрудник и директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона. То, что США могут пересмотреть решение покинуть ДОН при победе Байдена, допускает и старший научный сотрудник Программы ядерного разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения в Стокгольмском международном институте исследований проблем мира Петр Топычканов.

Олег Бушуев подчеркнул: если США решат выйти из ДОНа, возвращение в договор будет непростым. «Они (США. — РБК) должны будут согласиться и подписать документ, в котором должны будут согласиться на все решения консультативной комиссии, принятые за время их отсутствия в договоре», — отметил он.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Договор по открытому небу, МИД России, США
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