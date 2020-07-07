В МИДе назвали главный вопрос о будущем Договора по открытому небу

Если США покинут Договор по открытому небу, то необходимо предоставить гарантии, что оставшиеся в соглашении участники не будут передавать Вашингтону данные. Об этом заявил представитель российского МИДа Олег Бушуев

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В России по-прежнему рассчитывают, что США могут пересмотреть свое решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), но пока позитивных сигналов от представителей Вашингтона на этот счет не поступало. Об этом во вторник, 7 июля, заявил в ходе экспертной дискуссии в фонде «Валдай» начальник отдела по контролю над обычными вооружениями департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев.

При этом он заявил, что Россия не будет уговаривать США не покидать договор. «Это их решение, и если оно будет подтверждено и к ноябрю этого года они останутся с этим мнением, Российская Федерация по этому поводу лишь выразит свое сожаление», — сказал он, добавив, что Москва готова к работе в рамках договора с европейскими странами.

В конце мая администрация США уведомила о намерении выйти из ДОНа, вступить в силу решение может в ноябре. Помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд объяснил решение враждебным поведением России и нарушением Москвой условий договора. Россия обвинения отрицает и выдвигает встречные обвинения в адрес Вашингтона. 6 июля прошла конференция стран — участниц ДОНа. Как отметил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, в ходе конференции странам не удалось найти консенсус. «Между представителями России и США сближения не произошло», — констатировал он в понедельник. «Я совершенно уверен, что США выйдут [в ноябре]», — добавил российский дипломат. При этом все остальные страны — участницы ДОНа готовы придерживаться его условий, заверил во вторник Олег Бушуев.