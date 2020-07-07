В МИДе назвали главный вопрос о будущем Договора по открытому небу
В России по-прежнему рассчитывают, что США могут пересмотреть свое решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), но пока позитивных сигналов от представителей Вашингтона на этот счет не поступало. Об этом во вторник, 7 июля, заявил в ходе экспертной дискуссии в фонде «Валдай» начальник отдела по контролю над обычными вооружениями департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев.
При этом он заявил, что Россия не будет уговаривать США не покидать договор. «Это их решение, и если оно будет подтверждено и к ноябрю этого года они останутся с этим мнением, Российская Федерация по этому поводу лишь выразит свое сожаление», — сказал он, добавив, что Москва готова к работе в рамках договора с европейскими странами.
В конце мая администрация США уведомила о намерении выйти из ДОНа, вступить в силу решение может в ноябре. Помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд объяснил решение враждебным поведением России и нарушением Москвой условий договора. Россия обвинения отрицает и выдвигает встречные обвинения в адрес Вашингтона. 6 июля прошла конференция стран — участниц ДОНа. Как отметил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, в ходе конференции странам не удалось найти консенсус. «Между представителями России и США сближения не произошло», — констатировал он в понедельник. «Я совершенно уверен, что США выйдут [в ноябре]», — добавил российский дипломат. При этом все остальные страны — участницы ДОНа готовы придерживаться его условий, заверил во вторник Олег Бушуев.
ДОН был подписан членами Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, в 1995 году переименована в ОБСЕ) в 1992 году в Хельсинки. Вступил в силу договор после ратификации 20 из 27 первоначальных участников в 2002 году. Сейчас участниками договора являются 34 страны ОБСЕ (Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония и Киргизия, которая пока не ратифицировала договор).
Договор позволяет авиации его участников совершать инспекционные полеты над территорией других стран, проводя аэрофотосъемку. За время действия соглашения было проведено 1517 инспекционных полетов. Полеты осуществляются по квотам на год. Больше всего их — по 42 — у США и России с Белоруссией, которые рассматриваются договором как единый субъект. Цель — увеличить военную прозрачность и предсказуемость, способствовать выстраиванию доверия сторон друг к другу и взаимопониманию между ними.