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Военная операция на Украине ,  
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Жителей Севастополя начнут оповещать о морской опасности

Сюжет
Военная операция на Украине
В Севастополе ввели новые сигналы оповещения: помимо воздушной тревоги и угрозы баллистики жителей будут оповещать о морской опасности в случае атак безэкипажных катеров
Севастополь
Севастополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В Севастополе ввели два дополнительных сигнала оповещения — «Морская опасность!» и «Воздушная тревога и морская опасность!», сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Такое решение принял оперативный штаб на случай атак надводными безэкипажными катерами, а также комбинированных атак с применением катеров, ракет и дронов.

Власти разработали новое видео- и звуковое оповещение, его будут транслировать по всем каналам связи, сообщил Развожаев.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Если «морскую опасность» объявят во время движения катера, парома, лодки или катамарана, нужно дождаться, пока судно причалит к берегу, выйти из воды и пройти в ближайшее укрытие. Тех, кто в момент тревоги будет находиться на пляже, Развожаев призвал отойти от воды минимум на 100 м и тоже укрыться.

В Севастополе применяют еще два сигнала — «воздушную тревогу» и «баллистику». Последний был введен прошлым летом, после атаки 23 июня 2024 года. Как сообщало Минобороны, украинские военные ударили ракетами ATACMS по северной части города. Одна из ракет из-за воздействия средств ПВО «отклонилась от траектории полета» и взорвалась, осколки снаряда и суббоеприпасы упали в том числе на городские пляжи. Погибли четыре человека, более 150 пострадали.

Ответственность за обстрел Минобороны возложило на США, поскольку, по данным ведомства, именно американские специалисты вводят все полетные задания ATACMS. В Пентагоне заявили, что пляж в Севастополе не был целью удара ВСУ.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Севастополь Михаил Развожаев тревога оповещение
Михаил Развожаев фото
Михаил Развожаев
политик, губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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