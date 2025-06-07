FT: Маск не отвечает инвесторам Кремниевой долины после конфликта с Трампом

FT сообщила, что Маск не выходит на связь с инвесторами Кремниевой долины

Американский предприниматель Илон Маск на фоне конфликта с президентом Дональдом Трампом перестал выходить на связь с инвесторами Кремниевой долины, вложившими миллиарды в его бизнес. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на одного из инвесторов и крупного спонсора Республиканской партии США.

«Илон не принимает ничьи звонки. Даже тех, кто вложил миллиарды в его компании <...> Долина сходит с ума», — сказал изданию собеседник.

Трамп и Маск поспорили из-за нового законопроекта, который увеличивает порог госдолга и послабляет налоги. На фоне конфликта республиканец допустил отзыв государственных субсидий, предоставленных компаниям Маска. Он назвал это способом сэкономить бюджетные средства.

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