Росавиация: в московском аэропорту Шереметьево введены ограничения на полеты

Третий московский аэропорт за ночь ограничил полеты

Об ограничениях Росавиация сообщила в 03:10 мск. Мэр Москвы Сергей Собянин вскоре сообщил об уничтожении четырех беспилотников на подлете к городу

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту Шереметьево, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Шереметьево», — написал он.

Об ограничениях Кореняко сообщил в 03:10 мск.

Ранее аналогичные меры вводили в аэропортах Домодедово и Жуковский, к 00:40 их сняли. За несколько минут до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении дрона на подлете к городу.

В 03:35 Собянин сообщил об уничтожении на подлете к Москве еще четырех беспилотников. Таким образом, число сбитых за ночь над регионом дронов достигло пяти.

Москва регулярно подвергается атакам дронов с начала военной операции, как и другие российские регионы. Накануне вечером близ столицы также уничтожили пять беспилотников.

По информации Минобороны, за период с 14:30 мск 6 июня до 00:00 мск 7 июня средства противовоздушной обороны уничтожили 82 дрона ВСУ.