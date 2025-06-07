Третий московский аэропорт за ночь ограничил полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту Шереметьево, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Шереметьево», — написал он.
Об ограничениях Кореняко сообщил в 03:10 мск.
Ранее аналогичные меры вводили в аэропортах Домодедово и Жуковский, к 00:40 их сняли. За несколько минут до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении дрона на подлете к городу.
В 03:35 Собянин сообщил об уничтожении на подлете к Москве еще четырех беспилотников. Таким образом, число сбитых за ночь над регионом дронов достигло пяти.
Москва регулярно подвергается атакам дронов с начала военной операции, как и другие российские регионы. Накануне вечером близ столицы также уничтожили пять беспилотников.
По информации Минобороны, за период с 14:30 мск 6 июня до 00:00 мск 7 июня средства противовоздушной обороны уничтожили 82 дрона ВСУ.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп поселил канцлера Германии в розовой спальне
Умер соонователь «Аквариума» и автор песни «Гибралтар-Лабрадор»
Мужчина прошел более 100 километров холодильником на спине ради покойной жены
На похищенного с Ярославского вокзала блогера завели уголовное дело
Москвичу грозит срок за отправку немецких госнаград
В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва
Скандал Трампа и Маска стал публичным. Подробности
В Хабаровском крае опрокинулся автобус с детьми. Детали
Politico: Белый дом примет меры для решения конфликта между Маском и Трампом
Atlantic: Трамп выразил недовольство Зеленским из-за действий в отношении России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов