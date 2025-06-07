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Политика ,  
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FT узнала о плане «чистки» администрации США от союзников Маска

Началом «чистки» было снятие кандидатуры Джареда Айзекмана на пост главы NASA. Также под нее могут попасть «криптоцарь» Сакс, старший политический советник по вопросам ИИ Шрирам Кришнан и другие, пишет FT

Администрация президента США Дональда Трампа может начать «чистку» среди союзников предпринимателя Илона Маска, занимающих государственные посты, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источник, близкий к Белому дому.

Частью ожидаемой «чистки» издание называет снятие кандидатуры Джареда Айзекмана на пост главы NASA. Последний, как отмечает FT, является союзником Маска.

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Политика

Между политиком и бизнесменом ранее произошел конфликт. Одной из причин стали кадровые решения в NASA. Разногласия между Трампом и Маском могут сорвать принятие наиболее важных для Белого дома законопроектов, а также разрушить «альянс» между Кремниевой долиной и Вашингтоном, пишет газета.

В числе тех, кто может попасть под «чистку», FT называет «царя» по вопросам искусственного интеллекта (ИИ) и криптовалюты Дэвида Сакса, старшего политического советника по вопросам ИИ Шрирама Кришнана и бывшего управляющего директора, экс-главу отдела глобальных технологических инвестиций в банке Morgan Stanley Майкла Граймса. Последний сейчас является чиновником в министерстве торговли США.

Конфликт между Маском и Трампом разгорелся после того, как миллиардер публично раскритиковал налоговый законопроект президента, назвав его угрозой для бюджета. По мнению Маска, инициатива президента нивелирует попытки сократить госрасходы — одну из задач, которую он сам курировал в Белом доме.

Дополнительное напряжение в отношениях с главой Белого дома вызвали кадровые решения по линии NASA. Маск, чья компания SpaceX сотрудничает с агентством, посчитал, что его мнение игнорируют, несмотря на вклад в космическую программу. Он также заявил, что без его поддержки Трамп проиграл бы выборы, и указал на связь президента Соединенных Штатов с «файлами Эпштейна».

В ответ республиканец заявил, что Маск «сошел с ума» и пригрозил пересмотреть госконтракты с его компаниями. Миллиардер отреагировал на это прекращением использования корабля Dragon для доставки грузов и экипажей на МКС. Затем в публикации в социальной сети X Маск потребовал импичмента Трампа.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп Илон Маск администрация США увольнения конфликт
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Дональд Трамп
политик, президент США
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