США проведут оценку действующих госконтрактов с Маском

Администрация Белого дома рассмотрит вопрос о справедливости и целесообразности действующих государственных контрактов с компаниями американского предпринимателя Илона Маска. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

«Мы рассмотрим все <...> Это большие деньги... это большая субсидия. <...> Так что посмотрим. <...> Только если это справедливо по отношению к нему и стране», — ответил Трамп на вопрос о том, насколько серьезно он рассматривает возможность сокращения госконтрактов с компаниями Маска.

Оценивая свои текущие отношения с миллиардером, Трамп отметил свою занятость внешнеполитической повесткой.

«Честно говоря, я был так занят работой над Китаем <...> работа над Россией<...> работа по Ирану <...> Я не думаю об Илоне Маске <...> Я просто желаю ему всего наилучшего», — добавил Трамп.

Ранее на фоне конфликта с миллиардером Трамп допустил отзыв государственных контрактов и субсидий, предоставленных компаниям Маска. Он назвал это способом сэкономить бюджетные средства. В ответ гендиректор SpaceX объявил о начале вывода из эксплуатации пилотируемого корабля Crew Dragon, используемого для доставки экипажей на МКС.

«В свете заявления президента об аннулировании моих государственных контрактов SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon», — написал Маск в соцсети X.

Crew Dragon является единственным американским кораблем, осуществляющим пилотируемые запуски к МКС. Альтернативой остаются лишь российские «Союзы». Контракт между SpaceX и NASA был заключен в 2014 году, вскоре после презентации корабля.

Обострение конфликта между Маском и Трампом началось на фоне споров по налоговому законопроекту, кадровым назначениям в NASA и обвинений Маска в адрес президента по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Трамп заявил, что предприниматель «сошел с ума». Маск призвал к импичменту республиканца.