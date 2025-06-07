Пашинян поздравил Баку с Курбан-байрамом впервые в истории отношений

Пашинян на фоне конфликта с Армянской апостольской церковью поздравил с Курбан-Байрамом Азербайджан и его народ. Премьер сделал это впервые в истории двусторонних отношений Баку и Еревана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Азербайджан и его народ с мусульманским праздником Курбан-байрам впервые в истории двусторонних отношений. Поздравление он опубликовал в соцсети X.

«Поздравляю Азербайджанскую Республику и народ Азербайджана с праздником Курбан-байрам. Желаю мира и процветания нашим странам и народам», — написал он.

Курбан-байрам — это мусульманский праздник жертвоприношения, один из двух главных дней в году в исламе. Он знаменует окончание хаджа, то есть паломничества в Мекку. В последний день хаджа мусульмане приносят в жертву животное, из его мяса готовят блюда, которые едят сами и угощают нуждающихся. В 2025 году Курбан-байрам отмечался 6 июня.

В марте 2025 года Армения и Азербайджан договорились о заключении мирного соглашения. Документ, состоящий из 17 статей, предусматривает взаимное признание территориальной целостности и неприкосновенности границ.



На этом основании стороны проводят делимитацию и демаркацию границ, устанавливают дипломатические отношения, обязуются не размещать там силы третьих стран и отозвать иски из международных судов, а также воздержаться от оспаривания вопросов, существовавших до подписания соглашения.

В начале июня Пашинян обвинил главу Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегина II в нарушении обета безбрачия. Он заявил, что у 73-летнего католикоса, предположительно, есть ребенок.

«Если выяснится, что Гарегин II действительно нарушил обет безбрачия и имеет ребенка, то он не может быть Католикосом всех армян, поскольку с момента возникновения этого обстоятельства [рождения ребенка] он не мог считаться священником, соблюдающим обет безбрачия», — написал премьер в Facebook (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

Премьер подчеркнул, что уважает право каждого на тайну личной и семейной жизни, но Католикос «не может иметь подобной личной жизни».

«Я поднимаю этот вопрос как последователь Армянской апостольской церкви, поскольку вижу угрозу духовной безопасности, я также говорю это как премьер-министр Республики Армения, поскольку вижу угрозу государственной безопасности», — заявил Пашинян.

В конце мая во время правительственного заседания Пашинян заявил, что армянские церкви напоминают «чуланы, заваленные рухлядью». Впоследствии он опубликовал в соцсетях пост с резкой критикой, в котором использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ. Одного из архиепископов премьер обвинил в сексуальной распущенности.

Пашинян потребовал, чтобы все священнослужители, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны духовенства.

На фоне скандала премьер также предложил изменить порядок избрания главы ААЦ, чтобы государство имело решающий голос на выборах, а кандидаты проходили бы проверку на этику.