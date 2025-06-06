Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поздравил всех мусульман страны с праздником Курбан-байрам, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Он отметил, что мусульманские организации активно участвуют в жизни страны и способствуют укреплению семейных ценностей.

«Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к древним религиозным святыням, служит единению людей, дарит верующим радость приобщения к богатейшему историческому, духовному наследию предков», — сказано в сообщении.

Курбан-байрам — один из двух главных праздников в исламе. По данным Духовного управления мусульман России, в стране проживает 25 млн мусульман. Курбан-байрам знаменует окончание хаджа, то есть паломничества в Мекку. В последний день хаджа мусульмане приносят в жертву животное, из его мяса готовят блюда, которые едят сами и угощают нуждающихся. Традиция связана с историей из Корана, когда Ибрахим (Авраам) был готов принести в жертву Аллаху собственного сына.