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Военная операция на Украине ,  
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Сальдо сообщил о 19 погибших при обстреле магазина в Херсонской области

Сальдо: ВСУ обстреляли магазин в Херсонской области, погибли 19 человек
Сюжет
Военная операция на Украине
В результате обстрела магазина в селе Садовое на западе Херсонской области погибли 19 человек и пятеро пострадали, заявил Сальдо. Это село расположено на правом берегу Днепра, левый контролируют ВСУ
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram

ВСУ обстреляли магазин в селе Садовое Голопристанского муниципального округа Херсонской области, погибли 19 человек, еще пятеро получили ранения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«На месте происшествия с соблюдением необходимых мер предосторожности работают оперативные службы. Раненым оказывается необходимая медпомощь», — добавил он.

Село Садовое расположено на западе Херсонской области, на правом берегу Днепра. Расстояние до районного центра — города Голая Пристань — 45 км, до Херсона — 85 км. По данным переписи 2001 года, население села составляло 683 человека.

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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Херсонская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Часть региона, включая областной центр (город Херсон), все еще находится под контролем ВСУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл одной из целей спецоперации полное освобождение новых российских регионов.

В начале июня Сальдо сообщал об уничтожении украинского десанта, который предпринял попытку высадиться с лодок в районе поселка городского типа Днепряны Новокаховского городского округа. «В результате основная часть так называемого десанта уничтожена на воде при подходе к берегу и на берегу. Остатки «десанта» сброшены в реку», — отмечал он.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Сальдо Херсонская область обстрел магазин ВСУ погибшие Военная операция на Украине
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