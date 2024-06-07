Сальдо сообщил о 19 погибших при обстреле магазина в Херсонской области
ВСУ обстреляли магазин в селе Садовое Голопристанского муниципального округа Херсонской области, погибли 19 человек, еще пятеро получили ранения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«На месте происшествия с соблюдением необходимых мер предосторожности работают оперативные службы. Раненым оказывается необходимая медпомощь», — добавил он.
Село Садовое расположено на западе Херсонской области, на правом берегу Днепра. Расстояние до районного центра — города Голая Пристань — 45 км, до Херсона — 85 км. По данным переписи 2001 года, население села составляло 683 человека.
Херсонская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Часть региона, включая областной центр (город Херсон), все еще находится под контролем ВСУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл одной из целей спецоперации полное освобождение новых российских регионов.
В начале июня Сальдо сообщал об уничтожении украинского десанта, который предпринял попытку высадиться с лодок в районе поселка городского типа Днепряны Новокаховского городского округа. «В результате основная часть так называемого десанта уничтожена на воде при подходе к берегу и на берегу. Остатки «десанта» сброшены в реку», — отмечал он.
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